Inondations Belgique : des collectes de dons dans le Valenciennois à Onnaing et Trith Saint Léger

Ce mardi sera journée nationale de deuil en Belgique après les inondations qui ont fait 31 victimes et une centaine de disparus. La solidarité s'organise chez nous pour venir en aide aux sinistrés. Des centaines de vêtements, denrées alimentaires ont été récoltées à Onnaing, et Trith Saint Léger.

Valérie sort de son coffre plusieurs sacs à destination des sinistrés, récupérés par le collectif Vivre ensemble au Poirier de Trith Saint Léger.

Dans ces sacs, beaucoup de vêtements d'enfants normalement destinés à la Croix Rouge, "malheureusement il y a eu cette catastrophe donc du coup je me suis dit on va leur donner, tout simplement" explique la maman dont les enfants ont aussi voulu participer en donnant des petits jouets.

Des sacs que Stéphanie membre du collectif, essaie de faire rentrer dans son camion déjà bien plein ce lundi matin après les 3 collectes de ce we. Et il reste encore toute la journée de demain ( au 113 rue Gustave Delory à Trith Saint Léger) pour déposer vêtements, kits d'hygiène, mais surtout denrées alimentaires explique la femme. Elle n'en revient pas de la solidarité des habitants du secteur, "on s'attendait pas à en avoir autant, les gens ont beaucoup donné sans compter" assure Stéphanie qui évoque l'association de danse qui a donné des vêtements neufs.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

"Aujourd'hui on est pas que Français on est Belge"

Pour celle dont le mari travaille en Belgique, cette opération de solidarité était tout à fait normale

il y a tout ce qui peut dans un premier temps aider à se reconstruire, ça permettra aux gens de ne pas penser à ça, de se dire je peux me concentrer sur autre chose. (...)Aujourd'hui on est pas que Français, on est Belges, on est là !

Le collectif devrait faire livrer tous ces dons dans les villages aux alentours de Charleroi. Willy Dans un de ses membres fait aussi partie des 3 sauveteurs du secteur qui ont pris un jour de congé jeudi pour aider leurs homologues belges à retrouver les disparus. Des sauveteurs qui sont déjà intervenus après les tremblements de terre en Turquie, Algérie ou Indonésie. Ils attendent encore le feu vert de la Protection civile et de la croix rouge belge.

Ce mardi, les drapeaux seront en berne dans tout le royaume belge, une minute de silence respectée à midi à l'occasion de la journée de deuil national décrétée par le gouvernement après les inondations qui ont fait 31 victimes et 123 disparus selon le dernier bilan.