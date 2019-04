Inondations dans l'Aude : six mois après, ces jeunes du Mirail s'en souviennent

Aude, France

Les lycéens Abdelnaim et Toufik ont passé deux semaines fin octobre dans l'Aude, à aider les sinistrés après des inondations dévastatrices (les 15 et 16 octobre 2018), qui ont fait 15 morts, plus de 70 blessés, des centaines de personnes sinistrées et des millions d'euros de dégâts.

On croisait des gens qui en une nuit avaient perdu ce qu'ils avaient construit en une vie

Encadrés par l'association Jeunesse Action Loisir en lien avec le Secours populaire, ces adolescents du quartier du Mirail à Toulouse ont ravitaillé de la nourriture, enlevé les décombres mais aussi apporté un soutien moral auprès de ceux qui ont tout perdu dans les inondations.

"J'ai surtout une pensée à une vieille dame, veuve depuis peu qui avait mis son enfant dans un internat, se rappelle Abdelnaim. Seule chez elle. Elle n'avait pas assez de force pour enlever les décombres. On l'avait aidée et elle avait fini en sanglot, ça l'avait touchée. C'est lourd, c'est pesant, mais il faut le faire, c'est comme ça qu'on avance."

"Moi j'ai aidé un monsieur, témoigne Toufik, seul avec ses enfants à la maison. Toutes les affaires des enfants étaient par terre mouillées. Quand on est un enfant on n'a pas à vivre ça. On a été là à, un peu, les aider à se relever. On croisait des gens qui en une nuit avaient perdu ce qu'ils avaient construit en une vie."

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans 126 communes du département touchées par les intempéries et l'État s'est engagé à débloquer 80 millions d'euros d'aides.

