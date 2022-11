Inondations dans l'Aude : nouveau pont à Villegailhenc, pour le maire Michel Proust "c'est un renouveau"

En Octobre 2018, des inondations dramatiques ravageaient l’Aude. Il est tombé en deux heures l'équivalent de cinq mois de précipitations. Quinze personnes sont mortes dans le département, dont quatre dans le village de Villegailhenc. Le pont de la commune avait été emporté, coupant le village en deux. Aujourd'hui, un nouveau pont va accueillir de nouveau les véhicules pour la plus grande satisfaction du maire de Villegailhenc, Michel Proust.

ⓘ Publicité

À lire aussi PHOTOS - Un nouveau pont et une nouvelle vie pour le village de Villegailhenc

Quatre ans pour reconstruire un pont dans votre village, même s'il y a eu bien sûr un pont provisoire. Mais vous diriez que l'attente a été longue ?

Michel Proust : Non, parce que effectivement, ça fait quatre ans. Mais il faut savoir qu'il faut tout préparer. En réalité, les travaux du pont ont duré dix mois. Ils ont été lancés à la mi-janvier. On ouvre aujourd'hui avec la présidente du département, puisque je tiens à rappeler que ce pont était de la compétence du département de l'Aude.

C'est le département qui finance ?

Et la partie technique et la partie financière avec des aides bien évidemment. Des aides de l'État, des aides du privé, du département de la Gironde aussi, qui a donné une enveloppe au département de l'Aude voilà un an. Enfin, aujourd'hui, après cette attente, effectivement, ça va être un renouveau. Avec des nouveaux bâtiments publics aussi puisque le 17 décembre, nous allons inaugurer le pont et les trois bâtiments publics qui ont été reconstruits. Un foyer, les ateliers municipaux, une maison citoyenne, c'est vraiment un nouveau départ.

Alors, il est comment ce pont ? Il est beaucoup plus long que l'ancien et surtout beaucoup plus solide ?

Il est surtout beaucoup plus long et plus solide parce que c'est une nouvelle conception. Le pont initial avait une ouverture de douze mètres et formait une arche, donc très peu d'ouvertures et celui-ci fait 48 mètres d'ouverture mais l'ouverture est sur toute la longueur. Ce qui veut dire qu'avec la même crue de 2018, il restera encore entre 90 et un mètre au-dessus de l'ouvrage.

Il n'y aurait pas de risque d'inondation cette fois ci. Que l'eau passe par-dessus ou emporte le pont ?

Je ne pense pas. Vous savez, avec la nature, on est sûr de rien. Il faut toujours rester prudent. Mais non, on l'a vu au vu du nouvel ouvrage et des études réalisées. Et de plus, en 2024-2026, avec les syndicats, nous allons travailler sur la rivière. De manière à ce que l'on n'arrive plus par vagues, comme c'est arrivé, même avec les mêmes quantités, voire plus.

Plus de 400 maisons avaient été endommagées aussi dans votre village, lors de ces inondations meurtrières. Certaines qui ont été détruites puisque situées en zone dangereuse. Il y a toujours un traumatisme quatre ans après à Villegailhenc ?

A chaque fois que nous avons une alerte orange, il y a encore certaines familles qui partent. 430 foyers sur 860 maisons , donc la moitié de la commune, ont eu le rez-de-chaussée impacté parfois très fortement. Et donc l'Etat avait défini un périmètre de 38 maisons à démolir, dont une partie a déjà été détruite. Par contre, il en reste encore quelques-unes puisque certains propriétaires n'ont pas voulu rentrer dans le dispositif Barnier.

Est-ce que vous avez renforcé les systèmes d'alerte de la commune en cas de vigilance météo ?

Oui, oui. Donc en cas de vigilance météo maintenant, chaque habitant reçoit un message d’alerte sur son téléphone. Plusieurs véhicules sont équipés de haut-parleur. C'est le cas d'un véhicule technique et le véhicule de la police municipale également. Après, dans le cadre des alertes, il y a des secteurs ciblés. Exemple en cas d'alerte orange, il y a un secteur bien défini où les pompiers où les propriétaires de véhicules ont un message différent de manière à sortir leur véhicule pour les monter sur des parkings sur les hauteurs.

Est ce que vous trouvez que la préfecture et le département sont suffisamment prévenants et à vos côtés, les communes en zone inondable dans ces cas-là ?

Oui, oui et non. On a toujours été épaulé, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a des grosses communes comme Trèbes qui ont été sinistrées avec près de 6000 habitants. Nous par contre, avec 1700 habitants, s’il n'y avait pas eu les services de l'Etat, du Département, de la Région et de l'Agglo à nos côtés, nous n'aurions pas pu. C'aurait été impossible de revenir de l'avant.