Inondations : dans la peau d'un plongeur des pompiers de Haute-Garonne

La Préfecture de Haute-Garonne organise du 8 au 12 avril la semaine de prévention du risque inondation à Auterive et Toulouse. Semaine qui a pour but d'informer la population grâce à des démonstrations et des ateliers. L'occasion de découvrir le quotidien des plongeurs du SDIS 31.

Haute-Garonne, France

L'eau de l'Ariège est à 8 degrés. Une simulation de sauvetage s'organise à Auterive, sous les ordres du lieutenant Cédric Verdier. Dans le cadre de la semaine de prévention du risque inondation, le Préfet Etienne Guyot a fait le déplacement. Il veut "renouveler cette opération chaque année."

Les plongeurs du SDIS 31. © Radio France - Julien Balidas

"Il faut gérer la lecture de la rivière"

Chez les pompiers de Haute-Garonne, on compte 53 plongeurs. 37 d'entre eux peuvent intervenir sous l'eau. Des pompiers spécialisés qui en plus des interventions classiques (incendie ou secours à la personne), s'entraînent toute l'année en piscine ou en eau vive : "Pour ceux qui font que la surface aquatique, ça représente 45 heures par an, pour ceux qui font en surface et dessous une centaine d'heures", explique le lieutenant Cédric Verdier.

Frédéric sort de l'eau. Il est plongeur depuis 1996 au SDIS 31 : "Il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on est en intervention. Notamment ce qu'on appelle la lecture de rivière, pour éviter les dangers. De rappel par exemple, qui nous emmènerait au fond de l'eau."

Frédéric, comme ses collègues de Haute-Garonne, a été mobilisé il y a six mois pour les inondations dans l'Aude. Dans des situations extrêmes, il faut vite s'adapter : "Il y a des zones très calmes et des mouvements d'eau. Sur l'Aude, on avait les deux. Par exemple dans une maison, il peut y avoir des siphons. Il faut pouvoir s'adapter", ajoute Cédric Verdier. Les plongeurs du SDIS 31 effectuent une centaine d'interventions par an.