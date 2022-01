Inondations dans les Landes : "Mirapi", un nouveau dispositif d'aides pour les sinistrés

Comment mieux se protéger face aux inondations ? Les Landes sont régulièrement touchées, avec dernièrement deux crues en un mois, début décembre et début janvier. Les habitants sont désemparés, leur maison est de plus en plus abimée. Le dispositif d'aides Mirapi, qui signifie "Mieux reconstruire après les inondations", va leur permettre de réaliser des travaux pour protéger leur logement.

En tout, 59 communes du département sont éligibles : Aire-sur-l’Adour, Aureilhan, Aurice, Azur, Bas-Mauco, Bégaar, Belus, Bostens, Bougue, Callen, Candresse, Capbreton, Carcen-Ponson, Cauna, Cauneille, Dax, Gousse, Gouts, Hastingues, Josse, Losse, Magescq, Mimbaste, Mimizan, Mont-de-Marsan, Montsoué, Narrosse, Oeyregave, Onard, Ondres, Orthevielle, Pey, Peyrehorade, Préchacq-les-Bains, Port-de-Lanne, Rivière-Saas-et-Gourby, Saint-Barthélemy, Saint-Geours-de-Maremne, Saint-Gor, Saint-Jean-de-Lier, Saint-Laurent-de-Gosse, Saint-Martin-de-Seignanx, Sainte-Marie-de-Gosse, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont, Saint-Sever, Saint-Vincent-de-Paul, Saubusse, Saugnac-et-Cambran, Soustons, Tartas, Tercis-les-Bains, Téthieu, Toulouzette, Vicq-d’Auribat, Vieux-Boucau-les-Bains, Villeneuve-de-Marsan et Yzosse.

En finir avec le système D

A Oeyregave, village très touché en janvier et en décembre dernier, ce dispositif est une bonne nouvelle pour Carine dont la maison est la première inondée à chaque crue. Son jardin est encore boueux de la dernière. La mère de famille a vécu quatre grosses inondations depuis qu'elle a acheté il y a six ans. A chaque fois, le niveau de l'eau atteint entre 1 m et 1,30 m dans son rez-de-jardin. "On a peur maintenant, que les murs, la maison, les sols prennent l'eau", craint Carine chez qui la lassitude est bien présente. Quant au système D - étagères pour élever les affaires, pompe à eau ou plaques pour éviter que l'eau rentre - il n'a pas résisté à la dernière montée des eaux. "Il faut tout changer", se désole Carine. Le nouveau dispositif Mirapi devrait lui permettre de limiter les dégâts à l'avenir.

Les bottes de toute la famille de Carine alignées à côté du plus haut niveau de l'eau marqué © Radio France - Camille Laurent

Des "diagnostiqueurs" vont venir pour évaluer les besoins. "La première chose que va faire l'expert, explique Étienne Capdevielle, responsable du service risques fluviaux à l’Institution Adour, qui pilote le projet, c'est évaluer l'alea, en fonction de la hauteur et de la vitesse de l'eau, de la récurrence. Et ce qu'il va proposer va être très différent, car ce n'est pas pareil d'avoir 20 cm d'eau ou 1,50 m." Là il faudra mettre un "batardeau" - une grosse plaque - pour éviter que l'eau rentre, ailleurs il faudra rehausser les installations électriques. Ou encore, il faudra peut-être reconstruire tout un étage. Seulement ce qui sert d'habitation est concerné, c'est-à-dire ni les garages, ni les piscines. Les diagnostics débuteront au mois d'avril, indique l'institution Adour. Les travaux pourront être réalisés en fonction des préconisations des experts.

Prise en charge à 80% par l'État

Avec Mirapi, l'expertise puis les travaux seront financés à 80% par l'État. Une enveloppe d'un million d'euros est déjà débloquée, via le fonds Barnier qui puise lui-même dans les franchises des assurances. Il restera 20% à payer, sur les 1000 euros que coûte un diagnostic, et sur possiblement beaucoup plus avec les travaux. Des discussions vont avoir lieu entre les mairies, les communautés de communes et l'Institution Adour pour aider encore davantage les victimes d'inondations. "Les communes vont définir des critères d'intervention pour les 20% manquant, en priorisant les logements qui ont été les plus touchés lors des inondations des cinq dernières années", indique Étienne Capdevielle. L'institution Adour va d'ailleurs organiser des réunions publiques dans les communes afin de tout expliquer aux habitants concernés. Carine a "hâte de savoir" et "pense qu'il y a plein de choses à faire". Ces aides sont disponibles jusqu'à fin 2023, date de la fin de l'expérimentation.