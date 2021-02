Inondations dans nos deux Charentes : les démarches auprès des assureurs commencent

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour les inondations dans 19 communes de Charente-Maritime et 46 communes de Charente. Les arrêtés ont été publiés ce samedi 13 février au Journal Officiel. A compter de cette date, les sinistrés ont 10 jours pour se signaler à leur assurance. Peu importe si la décrue n'est pas terminée, il faut ouvrir un dossier et les constats se feront dans un second temps.

Il y a un fonds qui est consacré aux catastrophes naturelles donc les assurances sont rapides

A Saintes, alors que l'eau atteint toujours un niveau de 5 mètres 60, les sinistrés doivent déjà penser aux procédures. Rue Taillebourg, la plus touchée par la crue, la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle a été un soulagement : "Ça c'est formidable parce que du coup les démarches sont facilités. Il y a un fonds qui est consacré aux catastrophes naturelles donc les assurances sont rapides, les démarches simplifiées..." Daniel vit dans une maison en zone inondable. Il a vécu la crue de 1994 alors il connait la procédure sur le bout des doigts : "J'ai ouvert un dossier, j'envoie des photos, je vais faire un petit dossier d'accompagnement en disant qu'il y a des réserves sur un certain nombre de choses et puis après je ferai faire des devis et normalement ça va très vite !"

Quelques maisons plus loin, Ludovic vide son garage, nettoie, constate les dégâts... Ce samedi après midi, il reçoit l'expert de son assurance : "Il va constater un peu les dégâts parce qu'on a démonté la chaudière etc, mais nous on n'est pas trop impactés, c'est que le garage, c'est pas dans la maison !" Ça ne fait qu'un an qu'il a emménagé ici alors les inondations c'est tout nouveau pour lui mais il est plutôt satisfait de la rapidité des procédures : "L'assureur a bien répondu et l'expert en une semaine il se déplace donc c'est vrai que ça facilite beaucoup les choses."

Christine, elle, est encore abasourdie de cette montée des eaux très rapide, elle a besoin d'un peu de temps mais ne s'inquiète pas : "J'avoue que je n'ai pas encore pris la mesure des choses. Il faut faire une déclaration, monter un dossier, fournir les justificatifs de ce qui a été abîmé mais ce sera les procédures classiques je pense. En plus comme ça a été déclaré en état de catastrophe naturelle je pense que ça devrait être facilité."

Une vingtaine d'opérations de pompage par jour

"Le plus gros est derrière nous", conclu Christine, reste encore à nettoyer une fois que la Charente aura complètement regagné son lit. Et justement à Saintes depuis jeudi, début de la décrue, les opérations de pompage de l'eau se multiplient. Une vingtaine par jour dans différents secteurs de la ville, dans des espaces publics et chez des particuliers.

Un camion citerne procède à une opération de pompage à Saintes © Radio France - Audrey Abraham

Des camions citernes équipés de pompes aspirent l'eau pour la reverser dans le fleuve mais il faut que le niveau de l'eau baisse suffisamment pour que les opérations de pompage soient efficaces. Yannick Aulois est commandant des opérations de secours à Saintes : "On est tributaire de cette décrue qui est très lente donc on est obligés d'attendre pour mener un certain nombre d'opérations. ce qui est important pour nous c'est d'évacuer cette eau en étant sûr qu'elle ne va pas revenir par capillarité notamment."

Les pompiers travaillent en collaboration avec les services de la Ville pour évaluer les priorités en fonction de la décrue et des demandes des sinistrés : "Il y a des lieux où il faut absolument pomper l'eau, c'est le cas dans les parkings souterrains de la ville." Les pompiers du département pourraient être mobilisé encore toute cette semaine pour les opérations de pompage, viendra ensuite le temps du nettoyage.