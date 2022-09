Inondations de 1992 en Vaucluse : France Bleu Vaucluse en matinale spéciale à Vaison-la-Romaine

France Bleu Vaucluse se mobilise à l'occasion des 30 ans des inondations du Haut-Vaucluse en 1992. Ce mardi 22 septembre 1992, des pluies torrentielles s'abattent sur le Nord du département, l'Ouvèze déborde et emporte tout sur son passage, faisant 46 morts, dont 37 sur la seule commune de Vaison-la-Romaine.

Trente ans plus tard, France Bleu Vaucluse déploie sa matinale depuis le Comptoir des Voconces à Vaison-la-Romaine pour se souvenir des événements, tirer le bilan de la catastrophe et pour ne pas oublier ce drame qui nous rappelle que le pire peut toujours arriver. Au programme : des invités, des reportages, des témoignages.

Nos invités :

Johnny Douvinet, chercheur en géographie à l'université d'Avignon

"Un tel phénomène pourrait avoir lieu, mais l'alerte aux populations a été considérablement améliorée. Les autorités peuvent maintenant envoyer des notifications sur les téléphones portables des personnes concernées", explique Johnny Douvinet.

Pour les années à venir, il alerte sur l'accélération et l'intensification des phénomènes météo, mais insiste sur les incertitudes de tels épisodes. "On a vraiment une méconnaissance sur le fonctionnement des cours d'eau, on ne sait pas à quoi ressembleront les crues", affirme-t-il. Et il appelle à ne pas minimiser les alertes météo, même si elles ne sont pas forcément suivies de fortes pluies ou d'orages, comme ces dernières semaines en Vaucluse.

Claude Haut, maire de Vaison au moment des faits

Le 22 septembre 1992, Claude Haut avait 48 ans et n'était maire de Vaison-la-Romaine que depuis quelques mois. "On a eu tellement de drames et de difficultés ce jour-là, que des urgences à gérer, raconte-t-il. Le centre téléphonique était inondé, Vaison a été complètement isolé, coupé du monde. C'était aussi difficile sur place de se rencontrer, de se voir pour échanger".

Alors le Vaucluse est-il mieux préparé aujourd'hui pour faire face à un tel événement ? "C'est certain", répond Claude Haut. En premier lieu "parce qu'il n'y a plus de construction dans les secteurs qui avaient été touchés en 1992". Aujourd'hui, il rappelle la nécessité de se souvenir de ce drame. "La population a besoin, dit-il, de connaitre ce qui s'est passé pour éviter, peut-être, de commettre des erreurs à l'avenir".

Claude Haut était maire de Vaison-la-Romaine le 22 septembre 1992. © Radio France - Julien Monteil

Monique Reboul, présidente du comité de défense des victimes de l’Ouvèze à Bédarrides

Les inondations du 22 septembre 1992 avaient aussi touché la commune de Bédarrides. Et le baladeur de France Bleu Vaucluse, Maxime Peyron, s'est rendu ce jeudi matin chez Monique Reboul, la présidente du comité de défense des victimes de l'Ouvèze à Bédarrides, qui témoigne avec beaucoup d'émotion.

Jean-François Perilhou, l'actuel maire de Vaison

Une matinée de commémorations est prévue ce jeudi matin à Vaison-la-Romaine, d'abord à 10h sur le site où se trouvait le camping 'A cœur joie' en 1992, puis au Pont Romain "symbole de la résilience vaisonnaise" puis à 10h45 sur le site où se trouvait le lotissement Théos qui a été totalement submergé par l'Ouvèze en 1992.

"Nous voulons dire à ceux qui ont disparu qu'on ne les oublie pas parce que le traumatisme est toujours là", explique Jean-François Périlhou, l'actuel maire de Vaison-la-Romaine. "Chaque année, on y pense, cette date anniversaire rappelle des souvenirs douloureux, mais elle nous rappelle aussi qu'il faut être vigilant, que ça peut se reproduire, et qu'il faut être vigilant".

Jean-François Périlhou, le maire de Vaison-la-Romaine. © Radio France - Julien Monteil

Alain Jalabert, pompier spécialisé dans le secours en eaux vives

Violaine Démaret, préfète de Vaucluse

