Inondations : des habitants de Vieux Boucau demandent des solutions

Dans la rue de Not à Vieux Boucau, cela fait une semaine que l'eau ne s'évacue pas. Les pompes installées par la mairie et les pompiers ont certes fait descendre le niveau mais les habitants doivent toujours enfiler les bottes. Ils demandent des solutions.

Cela fait, ce vendredi, une semaine que les habitants d'un quartier de Vieux Boucau ont les pieds dans l'eau. Conséquences des cumuls de pluie records ces derniers jours sur le littoral de la côte Sud. Face à une crue jugée exceptionnelle par son ampleur, les pompiers pompent avec les agents municipaux. Du sable a été amené aux habitants pour remplir des sacs et tenter de faire barrage à l'eau. Les voitures doivent être garées à l'extérieur de la rue, au sec, et il faut rejoindre les habitations en botte.

"Déjà l'année dernière ... "

Un épisode pluvieux exceptionnel par les cumuls et la hauteur d'eau et pourtant, chaque année, quand la pluie tombe trop fort, l'eau reste et ne s'évacue pas. C'est l'inondation de trop pour ces deux habitantes qui demandent des solutions. " J'avais 20 cm d'eau dans mon garage", explique Isabelle devant sa maison entourée de sac de sable. Il y a eu des dégâts dans son garage. "Déjà l'année dernière, ma pompe à fioul est tombée en panne à cause de l'eau. Ça m'a coûté 13 000 euros".

Il y a du dépit et de la colère chez Isabelle et sa voisine Marceline : "Très très en colère là. Cela fait une dizaine d'année que l'on lutte avec ça. Cela fait 6 ans qu'on nous promet des travaux, ils sont toujours pas là". "Monsieur le maire m'a dit qu'on ne pouvait pas faire grand chose à cause de la nappe phréatique".

Si l'eau s'est arrêtée à quelques centimètres du salon d'Isabelle, il y a eu des dégâts dans son garage. - IG

La mairie de Vieux Boucau fait des études

Sur place, le premier adjoint de Vieux Boucau vient d'arriver ce jeudi, il fait le tour des habitants avec ses bottes et recueille les doléances, cherche des pompes supplémentaires, pare au plus pressé en expliquant que la ville va installer des parpaings et des planches pour que les habitants marchent au sec. "Nous ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est l'eau qui rentre chez les gens. Et c'est surtout les eaux usées, les matières fécales qui remontent", explique Dany Jammes.

L'élu avoue que cette année, la crue est exceptionnelle pour ce territoire situé dans l'ancien lit de l'Adour et qui fait office de réceptacle des eaux pluviale alentours. "C'est exceptionnel parce que la nappe phréatique n'a pas baissé cette année, il faut trouver une solution", poursuit le premier adjoint de Vieux-Boucau.

La ville fait donc des études sur son réseau d'évacuation des eaux pluviales et mandate un bureau d'étude.

Une solution efficace dans la commune voisine ?

Dans cette rue de Not inondée, nous avons rencontrée Marielle. Elle y possède une maison qu'elle loue à la saison. Mais Marielle habite de son côté à Seignosse, dans un quartier qui, il y a deux ans encore, connaissait la même problématique.

Elle nous convie chez elle, quartier des Bourdaines. C'est à un quart d'heure de Vieux Boucau. "Il y a deux ans, en 2018, il y a eu une très grosse inondation", nous raconte Marielle en nous emmenant dans son jardin. "Avant que soit mis cette pompe, on avait de l'eau dans notre jardin. Tout flottait ici, j'ai encore des photos, ici, c'était un lac".

En 2018 à Seignosse, la commune a installé un dispositif contre ces eaux pluviales qui stagnent. La municipalité a fait faire quatre forages pour pomper l'eau de la nappe phréatique quand celle-ci est trop haute et empêche donc l'eau de pluie de s'infiltrer dans le sol. Via six kms de tuyau, l'eau de la nappe phréatique est rejetée dans l'océan. "Il reste quelques flaques, mais ce n'est pas un lac. De pomper l'eau de la nappe phréatique, cela aide", nous montre Marielle au fond de son jardin.

Alors certes ces pompes ne règlent pas tout quand l'eau tombe trop. Mais Lionel Camblanne, l'ex maire de Seignosse à l'origine de cette réalisation, est fier aujourd'hui de ces 800 000 euros d'investissement. "C'était trop cher mais ça fonctionne" concède d'ailleurs la nouvelle équipe municipale. Le premier adjoint au maire de Seignosse voudrait en revanche travailler sur l'imperméabilité des sols pour continuer à traiter ces eaux qui ne s'évacuent pas.