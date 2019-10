Intempéries : Borne annonce une "procédure accélérée de reconnaissance de catastrophe naturelle"

La ministre de la Transition écologique et des transports s'est exprimé ce jeudi à la mi-journée depuis Béziers, particulièrement touchée par les inondations.

Béziers, France

"Nous avons lancé la procédure accélérée de reconnaissance de catastrophe naturelle", a annoncé ce jeudi midi Élisabeth Borne, en déplacement à Béziers, à la suite des intempéries qui ont touché mercredi l'Hérault et le sud de la France.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a demandé au préfet de remonter sous 48 heures la liste des communes qui ont été concernées. "Dès la semaine prochaine on pourra prendre un arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour accompagner au mieux les personnes dans la remise en état des biens qui ont été endommagés", précise Élisabeth Borne.

J'espère qu'Élisabeth Borne donnera une suite aux attentes des élus locaux", Kléber Mesquida, président du Conseil départemental de l'Hérault

"Il y a un phénomène naturel qu'on ne peut pas maîtriser, par contre il y a de gros travaux à faire", estime Kléber Mesquida, le président du Conseil départemental de l'Hérault. "Il faut que l'Etat développe des crédits pour qu'on puisse mettre en oeuvre des équipements très prégnants en terme de sécurité. On attend une réactivité en terme d'accompagnement, et j'espère qu'Élisabeth Borne donnera une suite aux attentes des élus locaux".

La reconnaissance de catastrophe naturelle ne couvrira jamais la totalité", Gwendoline Chaudoir, maire de Port Tiragnes

"On attend un accompagnement financier pour la reconstruction, on a eu particulièrement des entreprises qui ont été impactées", souligne Gwendoline Chaudoir, la maire de Port Tiragnes, commune touchée par les intempéries. "J'ai des commerces et des entreprises qui ont vraiment eu de gros dégâts. Le soutien psychologique est très important, mais la reconnaissance de catastrophe naturelle ne couvrira jamais la totalité".

Comment va être géré demain ?", Claude Alingri, maire de Montblanc

"Comment va être géré demain ?", s'interroge de son côté Claude Alingri, maire de Montblanc. "Ça n'a pas été évoqué, mais j'espère qu'on pourra avoir des réponses très rapidement."

Les intempéries ont en tout fait 3 morts dans le sud de la France

"Le bilan aurait pu être plus lourd compte tenu de l'intensité des phénomènes auxquels on a assisté", a aussi déclaré la ministre des Transports, alors que l'épisode méditerranéen a fait trois morts en tout dont une retraitée dans l'Hérault, emportée par la crue à Cazouls-d'Hérault.