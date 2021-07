Inondations en Allemagne : la commune de Sillery solidaire avec sa ville jumelée allemande Adenau

Le maire de Sillery a témoigné du soutien des habitants ces deux derniers jours au maire d'Adenau, cette commune allemande jumelée avec la commune marnaise depuis 1985. C'est à Adenau, une commune dans la région la plus touchée par les inondations de Rhénanie-Palatinat, que s'est rendue dimanche la chancelière Angela Merkel pour constater le désastre.

"Ils sont très touchés, c''est une situation d'effondrement qu'on imagine pas, pour l'instant ils essayent de gérer l'urgence, il n'y plus d'eau, plus d'électricité, il y a tout à refaire ou presque", explique Thomas Dubois qui a eu son homologue d'Adenau encore ce mardi matin au téléphone. Pour prendre des nouvelles et lui faire une proposition : accueillir des jeunes d'Adenau durant l'été pour un séjour en Champagne.

à lire aussi EN IMAGES - Un deuil national et des paysages dévastés après les inondations en Allemagne et en Belgique

Un séjour tous frais payés pour une vingtaine d'adolescents

"L'idée c'est qu'ils puissent penser un peu à autre chose, quitter les lieux quelques jours durant l'été, pour avoir quand même des vacances, au niveau de l'encadrement, du couchage, on prend tout en charge, et on imagine même aller chercher les jeunes à Adenau, c'est à 4 h - 4h30 de route", détaille Thomas Dubois.

Et Thomas Dubois a également discuté de avec la présidente du Grand Reims Catherine Vautrin pour envisager une aide financière. "La reconstruction va demander des dizaines de millions d'euros, et la commune de Sillery et le Grand Reims, on apportera une aide d'ici le mois de septembre", assure le maire de Sillery.