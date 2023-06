Inondations en Béarn : le député Iñaki Echaniz demande la reconnaissance de catastrophe naturelle au plus vite

Ce jeudi les stigmates de la crue de l'Arric, à Lourdios-Ichère, sont encore visibles à chaque coin de rue. Iñaki Echaniz, député de la circonscription, s'est rendu sur place pour constater les dégâts, en compagnie d'Anna Nguyen, la sous-préfète d'Oloron, de la sénatrice Frédéric Espagnac et de François-Xavier Pestel, l'inspecteur d'académie. Ils ont rencontré les habitants et l'équipe municipale, mais aussi l'instituteur et les élèves, passés proches de la catastrophe . "Sur place, on se rend vraiment compte, tout est dévasté, la boue est montée jusqu'à 1m50 dans la salle de classe, tout le mobilier a été balayé jusque dans la rue, on n'est pas passé loin de quelque chose d'extrêmement grave ", raconte Iñaki Echaniz qui a salué le courage et le sang-froid de l'instituteur. Une cellule psychologique est mise en place pour eux, alors qu'ils vont poursuivre l'année scolaire à Issor, le temps de la remise en état du bâtiment de l'école-mairie.

Des dégâts encore impossible à chiffrer

Au-delà de la situation de l'école et des élèves, l'élan de solidarité des habitants, et de l'ensemble de la vallée d'Aspe après ce sinistre frappe le député béarnais : "c'est la force de nos petites communes qui sont pourtant souvent remises en cause à l'échelle nationale. La solidarité entre les habitants et les services est immense, tout le monde est mobilisé". Pour tenter de les accompagner au mieux, Iñaki Echaniz demande – comme la veille à l'Assemblée Nationale – que la reconnaissance de catastrophe naturelle arrive vite : "on va continuer de travailler avec les services de l'état pour ça, pour que le fonds de solidarité puisse être mis en œuvre. Il faut aussi que les assurances des habitants prennent vite en charge les dégâts, mais aussi que les structures et les collectivités soient accompagnées dans la rénovation et les lourds travaux à venir". Le député béarnais pense évidemment à Lourdios-Ichère mais également à Agnos où les routes ont souffert : "le processus bien sûr va être long, avec la reconnaissance, le passage des experts, etc., mais le plus vite ça ira, le mieux ce sera".