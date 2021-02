Inondations en Charente : le quartier Saint-Jacques à Cognac est sous l'eau

Le bas du quartier Saint-Jacques à Cognac est sous l'eau, une vingtaine d'habitants a été évacuée mais la pluie continue de tomber et le pic de crue n'a pas encore été atteint. La ville a réuni une cellule de crise ce samedi matin.

Pour l'instant la situation est plus ou moins sous contrôle assure le maire de Cognac, Morgan Berger. La ville se prépare depuis plusieurs jours : "Les parpaings ont été livrés depuis plus d'une semaine et mis à disposition avec l'aide des services techniques pour surélever les meubles. Les madriers ont été installés partout pour assurer la sécurité et la sortie des gens de leur habitation. On a aussi un centre d'hébergement d'urgence qui est opérationnel et qui peut accueillir 40 personnes à l'espace 3000".

Ce samedi matin "la situation est un peu plus périlleuse" précise le maire puisqu'un éboulement de falaise s'est produit à la sortie de la ville vers Boutier sur la D84. La route est coupée à la circulation et cela ralenti les procédures d'urgence dans le secteur. Le gaz était aussi coupé dans 298 foyers en milieu de matinée.

"On fait face, assure le maire_, il y a aussi beaucoup de générosité des Cognaçais et Cognaçaises pour recevoir des gens sinistrés, prêter une chambre et une salle d'eau. Tout est organisé mais la situation est critique puisqu_'il n'arrête pas de pleuvoir. "

Le pic de la crue est attendu ce dimanche à midi mais la décrue du fleuve n'annonce pas des jours meilleurs dans l'immédiat : "Ce qui est certain c'est que la semaine prochaine risque d'être très compliquée parce que l'eau ne va pas partir avec un coup de baguette magique donc on devra faire face à une situation encore pénible pour les dix prochains jours."