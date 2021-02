Inondations en Ile-de-France ce jeudi : stabilisation avant le retour de la pluie en fin de semaine

Malgré les pluies annoncées ce jeudi en Ile-de-France, la situation sur le front des crues semble se stabiliser. La circulation des bateaux est toujours interdite sur la Seine à Paris et sur la Marne du côté de Meaux. Suivez la situation tout au long de cette journée.

Si à cette période de l'année, ces débordements sont habituels, ils posent quand même des problèmes dans certaines communes d'Ile-de-France. Des maires ont déjà pris des précautions. Des rues, des routes sont fermées. La Seine, la Marne, le Loing, l'Yerres et l'Ourq sont toujours sous surveillance. Une bonne partie de notre région reste en vigilance jaune (crues modérées avec possibles débordements).

Pour vous aider à y voir plus clair, France Bleu Paris vous donne les principales informations à retenir pour ce jeudi dans chaque département.

Ce qu'il faut retenir pour ce jeudi

Paris

Ce jeudi, à 8h40, 4,33 mètres ont été mesurés pour la Seine au niveau de la gare d'Austerlitz à Paris.

La navigation est interdite sur la Seine à Paris entre le pont de Grenelle et l'aval de l'entrée au bassin de l'Arsenal.

Une décision prise par Voies navigables de France, gestionnaire du réseau fluvial navigable, pour des raisons de sécurité de navigation et notamment de limitation des hauteurs libres sous les ponts dans Paris.

La navigation de transit est interrompue sur ce secteur mais reste maintenue sur le reste de la Seine, notamment en amont et en aval de Paris, ce qui permet d’assurer la desserte des ports de Gennevilliers, Rouen et Le Havre.

En moyenne dans Paris, une trentaine environ de bateaux de fret de plus de 1 000 tonnes de chargement traversent quotidiennement Paris.

Pour la circulation routière attention plusieurs voies proches de la Seine sont toujours fermées pour cause d'inondation. La partie de la voie Georges Pompidou entre Bir-Hakeim et le pont du Garigliano est interdite à la circulation.

La section comprise entre le souterrain des Tuileries et Châtelet est inondée. Les rives de la Seine, sur le tronçon entre les Tuileries et le boulevard Henri IV (rive droite) et l'île aux Cygnes sont également fermées au public.

Le RERC qui longe la Seine par endroit n'est pas touché par la montée des eaux du fleuve.

Seine-et-Marne

Sur la Marne, la navigation est interrompue entre Courcelles et Meaux sur environ 110 km ainsi que sur le canal Latéral à l’Oise entre l’écluse de Sempigny et le canal de Saint Quentin, indique Voies Navigables de France.

A Meaux, à 8h00 ce jeudi on était à 3,80 mètres.

Yvelines

Au Pecq, le parking du port est fermé.

La préfecture des Yvelines a appelé à la vigilance pour un phénomène de crue de la Seine et de l’Epte : la vigilance jaune est actuellement déclenchée.

A Conflans-Sainte-Honorine, il est conseillé aux riverains de surélever leurs meubles au cas où.

Des pompes ont été activées sur l'île de Migneaux à Poissy pour évacuer le surplus d'eau.

Val-de-Marne

Certaines berges et chemins de halage sont submergés.

Le service des eaux du conseil départemental du Val-de-Marne a actionné 15 de leurs 26 stations de pompage pour éviter les débordements dans les réseaux d’assainissement à Saint-Maur-des-Fossés, Maisons-Alfort, Alfortville, Choisy-le-Roi, Saint-Maurice, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges, Ablon-sur-Seine, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne et Villeneuve-le-Roi. Le quartier Blandin-Belleplace à Villeneuve-Saint-Georges, à la confluence de l’Yerres et de la Seine est en partie inondé.

A Villeneuve-Saint-Georges la Croix Rouge a transformé un gymnase en centre d'hébergement par précaution. Jusqu'à 35 habitants pourraient y être accueillis dans les prochains jours si la crue se poursuit.

Le parking de la gare RER de Villeneuve-Saint-Georges est fermé au public.

La piste cyclable d'Alfortville, qui relie la rue du 14 juillet au quai Jean-Baptiste Clément et 49 ouvertures batardables, des brèches sur des murettes, ont été fermées à Ablon-sur-Seine, Villeneuve-le-Roi, Alfortville, Joinville, Bry-sur-Marne, Nogent-sur-Marne et Perreux-sur-Marne.

Val-d'Oise

La voie de droite de la RD311 est fermée dans le sens Bezons vers l'A15.

Essonne

La mairie de Montgeron invite ainsi les habitants à rester vigilants.

D'autres informations à suivre tout au long de la journée.