Inondations en Ile-de-France ce mercredi : la navigation est interdite sur la Seine à Paris

On suivra de près la météo ce mercredi car, si les pluies persistent, la situation risquent de s'aggraver dans les communes déjà touchées par les crues en Ile-de-France. La circulation des bateaux est interdite sur la Seine à Paris. On fait le point pour cette journée de mercredi.

Si, à ce jour, Vigicrues mais aussi la DRIEE (Direction de l'environnement) parlent de crues habituelles pour la saison, Paris et certaines communes franciliennes doivent déjà faire face à des débordements.

La Seine, la Marne, le Loing, l'Yerres et l'Ourq sont sous surveillance. Une bonne partie de notre région reste en vigilance jaune.

Pour vous aider à y voir plus clair, France Bleu Paris vous donne les principales informations à retenir pour ce mercredi dans chaque département. Cet article sera actualisé tout au long de la journée.

Ce qu'il faut retenir pour ce mercredi

Paris

La navigation est interdite sur la Seine à Paris entre le pont de Grenelle et l'aval de l'entrée au bassin de l'Arsenal. Les bateaux de plaisance et les bateaux à passagers avec passagers à bord en cours de navigation à l'aval de Paris doivent regagner dans les meilleurs délais un appontement ou un poste d'attente et se mettre en sécurité, indique ce mercredi matin le SIF Seine (service d'information fluviale).

L'eau de la Seine est montée de plusieurs centimètres dans la nuit de mardi à mercredi.

A 9h40 ce mercredi matin, 4,31 mètres ont été mesurés pour la Seine au niveau de la gare d'Austerlitz à Paris. Au-dessus de 4,30 mètres les bateaux ne peuvent plus passer sous les ponts en toute sécurité.

Circulation des bateaux interdite sur la Seine ce mercredi. © Maxppp - Sadak Souici / Le Pictorium

Plusieurs voies proches de la Seine sont toujours fermées pour cause d'inondation. La partie de la voie Georges Pompidou entre Bir-Hakeim et le pont du Garigliano est interdite à la circulation.

La section comprise entre le souterrain des Tuileries et Châtelet est inondée. Les rives de la Seine, sur le tronçon entre les Tuileries et le boulevard Henri IV (rive droite) et l'île aux Cygnes sont également fermées au public.

Le RERC qui longe la Seine par endroit n'est pas touché par la montée des eaux du fleuve.

Yvelines

Mardi soir, la préfecture des Yvelines a appelé à la vigilance pour un phénomène de crue de la Seine et de l’Epte : la vigilance jaune est actuellement déclenchée. La situation de l’Epte est stabilisée ce jour mais une hausse est possible dans les heures à venir.

Des reconnaissances sont en cours dans l'ensemble des communes à risque : plusieurs mairies ont déjà activé leur plan communal de sauvegarde pour faire face à la crue.

A Conflans-Sainte-Honorine des planches de bois et des parpaings ont été mis à disposition pour les péniches. Il est aussi conseillé aux riverains de surélever leurs meubles au cas où.

Au Pecq, le parking du port est fermé.

Les riverains de la Seine à Poissy ont reçu des flyers leur expliquant la marche à suivre en cas de débordement.

Des pompes ont été activées sur l'une des îles de la ville de Poissy.

Val-de-Marne

Certaines berges et chemins de halage sont submergés.

Le service des eaux du conseil départemental du Val-de-Marne a actionné 15 de leurs 26 stations de pompage pour éviter les débordements dans les réseaux d’assainissement à Saint-Maur-des-Fossés, Maisons-Alfort, Alfortville, Choisy-le-Roi, Saint-Maurice, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges, Ablon-sur-Seine, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne et Villeneuve-le-Roi.

Le quartier Blandin-Belleplace à Villeneuve-Saint-Georges, à la confluence de l’Yerres et de la Seine est en partie inondé.

Le Syage, syndicat gestionnaire de la rivière, prévoit une montée des eaux jusqu’à jeudi et il a placé ce tronçon en vigilance renforcée.

La Croix Rouge a transformé un gymnase en centre d'hébergement mardi par précaution. Jusqu'à 35 habitants pourraient y être accueillis dans les prochains jours si la crue se poursuit.

Le parking de la gare RER de Villeneuve-Saint-Georges est fermé au public.

La piste cyclable d'Alfortville, qui relie la rue du 14 juillet au quai Jean-Baptiste Clément, 49 ouvertures batardables, des brèches sur des murettes, ont été fermées à Ablon-sur-Seine, Villeneuve-le-Roi, Alfortville, Joinville, Bry-sur-Marne, Nogent-sur-Marne et Perreux-sur-Marne.

Val-d'Oise

La voie de droite de la RD311 est fermée dans le sens Bezons vers l'A15.

Essonne

L'Yerres monte dans l'Essonne.

La mairie de Montgeron invite ainsi les habitants à rester vigilants.

D'autres informations à suivre tout au long de la journée.