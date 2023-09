Inondations en Libye : "j'ai perdu beaucoup d'amis", témoigne un Libyen installé à Poitiers

Selon les derniers chiffres communiqués ce mercredi 13 septembre 2023 par le porte-parole des services de secours libyens, plus de 2.300 personnes ont trouvé la mort en Libye lors des inondations causées par la tempête Daniel . Près de 5.000 personnes sont portées disparues et environ 7.000 ont été blessées. Saleh Abu Alkhir, un Libyen installé à Poitiers depuis quatre ans, raconte la catastrophe. "Des villages entiers sont détruits. Il y a beaucoup de morts. C'est la première fois qu'il y a une telle catastrophe naturelle en Libye".

La ville de Derna, au nord-est du pays, a subi les dégâts les plus importants. Deux barrages ont rompu sous l'effet des inondations causées par la tempête Daniel, dans la nuit de dimanche à lundi. "J'ai une vingtaine d'amis qui sont morts. Le courant était très fort, comme un Tsunami. Beaucoup de résidences, de plusieurs étages, ont été emportées. Elles ne se sont pas seulement effondrées. Elles ont été emportées vers la mer", explique-t-il. Dans cette ville, l'Organisation internationale pour les migrations a dénombré au moins 2.300 morts et 30.000 déplacés. Saleh est originaire d'El Beïda, plus à l'ouest. La ville a aussi été touchée par les inondations. Mais il a réussi à joindre ses frères et sœurs qui vont bien.

"Je ne sais pas comment je vais surmonter cela"

Depuis le grand tremblement de terre qui a secoué la ville libyenne d’al-Marj en 1963, il s'agit de la pire catastrophe naturelle dans le pays. "7.000 morts à Derna, c'est énorme. Cette ville est spéciale en Libye. C'est une ville très culturelle. C'est 1000 ans d'histoire qui a été emporté. Je ne sais pas comment je vais surmonter cela. Il y a déjà la guerre, des conflits politiques, l'intervention étrangère, et désormais cette catastrophe. Cela fait beaucoup pour un petit pays comme le nôtre", confit Saleh Abu Alkhir. Il déplore aussi l'absence d'aide des pays arabes voisins et la lenteur des opérations de secours.

La Commission européenne a annoncé ce mercredi l’envoi d’aide de l’Allemagne, de la Roumanie et de la Finlande vers la ville de Derna en Libye, dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union européenne. La France envoie des hommes et du matériel sur place pour déployer un hôpital de campagne . De son côté, Saleh Abu Alkhir a lancé une cagnotte en ligne pour venir en aide aux sinistrées en Libye.