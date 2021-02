Inondations en Île-de-France samedi : la Seine atteint 4,40 mètres

Avec les pluies ce samedi après-midi, les risques d'inondations en Île-de-France reprennent de plus belle. Après l'accalmie des deux derniers jours, la Seine remonte à nouveau.

Les pluies de ce samedi ne devraient pas arranger la situation pour les inondations en Ile-de-France. Depuis 15h30, le niveau de la Seine repart à la hausse. Le niveau de la Marne reste également élevé. Le département de Seine-et-Marne est toujours placé en vigilance orange par Météo France pour les crues.

La Seine remonte

Le niveau de la Seine, stable depuis mercredi soir autour de 4,34 mètres, est reparti à la hausse ce samedi après-midi : le fleuve atteint 4,40 mètres depuis 17 heures. Un nouveau pic, qui reste bien moindre que celui atteint en 2016, avec un niveau d'eau plus de 6 mètres au-dessus de la normale.

Du côté de Poissy, en aval, la mairie a dû interdire l'accès à l'île de Migneaux malgré les dispositifs de prévention mis en place depuis le milieu de semaine, notamment des pompes pour retarder la montée des eaux.

La tendance est similaire en amont de Paris, avec une légère crue depuis le début d'après-midi, la Seine étant passée de 2,97 mètres vers 13 heures à 3,01 mètres à 17 heures.

La Marne sous surveillance

Le niveau de la Marne, placée en vigilance orange depuis vendredi, reste élevé. Il repart également à la hausse ce samedi après-midi, notamment entre Condé-Sainte-Libiaire et Charenton. À la station de Gournay-sur-Marne, 4,91 mètres étaient ainsi relevés à 17 heures, contre 4,85 mètres à 13 heures.

Selon la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie (DRIEE) d'Île-de-France, la montée des cours d'eau dans la région devrait se poursuivre de façon progressive jusqu'à lundi, sans montée soudaine : les précipitations de ce samedi ont été "non négligeables mais localisées", explique Alexandre Leonardi, chef du service prévention des risques de la DRIEE.