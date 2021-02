Inondations : près de Libourne, la commune de Sablons est isolée et a les pieds trempés

Le sud-Gironde n'est pas le seul secteur touché par les inondations suite aux intempéries des derniers jours. Le Libournais est également concerné avec des secteurs isolés, dont le port de Guîtres et Sablons. Les habitants se sentent plus abandonnés que lors des dernières crues.

Le Sud-Gironde, bien sûr, a les pieds dans l'eau mais plusieurs endroits du Libournais sont dans la même situation ce vendredi. C'est le cas du port de Guîtres et Sablons notamment, au dessus de Saint-Denis-de-Pile. L'eau a commencé à monter mardi et une cellule de crise est réunie à Sablons depuis lundi. Cela n'était pas arrivé depuis une dizaine d'années à en croire les habitants et il faut même remonter "à la crue de 1981", explique le maire Jean-Claude Abanades.

À Sablons, ça n'était pas arrivé depuis au moins une dizaine d'années, expliquent les habitants. - Francine Milleau Trebuchaire

À Sablons, il y a deux rivières : l'Isle, la Dronne ; ainsi qu'un ruisseau : le Lary. "Cette commune, c'est une assiette quand l'eau déborde !", reconnaît le premier magistrat de la commune. Pourtant, ces débordements ont surpris tout le monde, y compris Francine. Elle est horticultrice et a dû "sortir les waders, ces cuissardes qui montent jusqu'à la taille et que l'on met pour aller à la pêche à la truite".

Deux rivières (Isle et Dronne) et un ruisseau (Lary) passent par Sablons. - Francine Milleau Trebuchaire

Là on n'a vu personne et on se sent abandonné - Francine, habitante de Sablons

Par rapport aux inondations d'il y a 10 ans, elle sent que son village est laissé pour compte : "Nous avions les pompiers à l'époque, ils s'informaient et venaient le matin pour voir si on avait besoin de quelque chose. Là on n'a vu personne et on se sent abandonné." Le maire abonde dans son sens et précise que c'est la même chose pour "la gendarmerie et les services du département qui s'occupent des routes. Ils interviennent quand on leur demande mais quand ça reste dans leur coeur de métier".

Sablons sous l'eau. - Francine Milleau Trebuchaire

Maintenant Jean-Claude Abanades regarde vers l'avenir et redoute les lâchers de barrage qui sont presque à leur maximum, mais aussi les coefficients de la semaine à venir qui remontent jeudi et vendredi prochains.