Inondations : la décrue commence lentement dans le Nord, les pompiers toujours mobilisés

Après les importantes inondations du week-end dans le Nord et les Pas-de-Calais, la décrue s'amorce ce lundi matin. Mais elle est très lente : la Lys est la Canche sont toujours en alerte orange. Un homme de 70 ans est mort dimanche soir à Berlaimont.

Les départements du Nord et du Pas-de-Calais sont toujours en vigilance orange aux crues, ce lundi matin. Tout le week-end, de fortes inondations se sont produites autour de la Lys, de la Sambre et de la Canche. Ce lundi, seuls la Canche et la Lys sont encore en orange sur le site Vigicrues.

Ces inondations ont fait un mort, un homme de 70 ans à Berlaimont, qui serait sorti dans la soirée, et qui se serait fait surprendre par la montée de la Sambre. Par ailleurs, quatre maisons ont été évacuées à Saint-Rémy-du-Nord, une à Merville. A Merville où la Lys est montée jusqu'à 2,71 mètres, c'est la troisième crue la plus importante de ces 20 dernières années.

Pompiers toujours mobilisés

Les pompiers restent en alerte, et effectuent des reconnaissances : il s'agit de reprendre contact avec les habitants et les rassurer, et repérer les endroits encore à risques. Les pompiers utilisent notamment des drones, pour cartographier la zone depuis le ciel.

Ce n'est pas terminé

A Boussières-sur-Sambre, c'est le capitaine Gauthier Dechaumont, adjoint du centre de secours de Maubeuge, qui dirige les opérations, et il appelle à la vigilance. Même s'il n'y a pas eu d'évacuations, "ce n'est pas terminé. La pluie est annoncée jusqu'à la fin de la semaine. Même si la montée des eaux n'est pas spectaculaire partout, 10 à 20 centimètres seulement peuvent être dangereux".