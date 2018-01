Chenecey-Buillon, France

Depuis le début de semaine, la porte de l'église de Chenecey-Buillon, près de Quingey, dans le Doubs, est fermée à double tour. Les quelques fidèles et curieux qui ont voulu s'y rendre, ce mercredi encore, ont trouvé porte clause. Et pour cause. La Loue, située à une dizaine de mètres, a débordé jusqu'à envahir le bâtiment sacré. Heureusement, le parquet a été sauvé des eaux, grâce à une technique, simple, mais très efficace.

Un système inventé après la Seconde Guerre mondiale

"Le parquet a fait son temps, soupire Daniel Brancher, le premier adjoint de la commune. Encore un ou deux démontages, et il faudra en commander un nouveau." Il faut dire, que le sol n'est pas récent. Il a été installé peu après 1945 et n'a été rénové qu'une seule fois, par un artisan local qui est depuis décédé.

A la base, le parquet n'avait pas été pensé pour être démontable en cas de crue. "Non, auparavant les offices étaient célébrés quotidiennement, se remémore l'élu qui s'est installé dans le Doubs en 1992. L'hiver, les gens avaient très froid aux pieds. C'est pour cela qu'ils ont décidé de mettre du parquet, au dessus des pierres d'origine." Le génie du menuisier a fait le reste. Conscient des crues régulières qui touchent le village, et l'église située à une dizaines de mètres du lit de la rivière, il a eu l'idée d'inventer un parquet facilement démontable en cas d'inondations.

Toutes les œuvres d'art ont été entreposées dans deux salles, situées en hauteur. © Radio France - Florian Cazzola

Une première depuis 1999

"C'est assez exceptionnel", confirme l'adjoint au maire de Chenecey-Buillon. Le plancher en pin de l'église, qui date du 14ème siècle, n'avait plus été retiré depuis la crue de 1999, qui avait touchée toute la Franche-Comté. Il a fallu faire vite, cette semaine, pour éviter que l'eau ne trempe complètement l'installation. "Nous étions chez un ami, qui vient d'aménager, confie Serge, un des sept bénévoles mobilisés pour retirer le parquet. Et un élu nous a demandé de venir à l'église rapidement."

En moins d'une demi-heure, l'affaire était pliée. Les habitants ont empilé les planches, numérotées sur des chaises. Elles resteront entreposées jusqu'à ce que l'eau s'en aille. "Quand nous sommes arrivés, il y avait 10 centimètres d'eau, détaille le bénévole en train de nettoyer son jardin après la crue. Quand nous sommes repartis, l'église était déjà sous 30 centimètres d'eau. C'est vraiment monté vite cette fois."

Les élus ont pu compter sur l'entraide et la mobilisation des habitants. Pour le moment, les messes se déroulent à quelques kilomètres de la commune, à Quingey. En attendant, que le sol sèche complètement et que la Loue retrouve un niveau normal. "On ne va pas le remettre tout de suite, enchaîne Daniel Brancher. On craint qu'il y ait de nouvelles crues d'ici le printemps."

La quarantaine de planches est numérotée pour faciliter la pose du parquet. © Radio France - Florian Cazzola

Vue de l'église, depuis l'extérieur. © Radio France - Florian Cazzola