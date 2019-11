Inondations : les routes coupées ce samedi dans les Landes

Plusieurs routes départementales sont toujours coupées ce samedi 9 novembre dans les Landes suite aux intempéries et aux rivières qui débordent. France Bleu Gascogne fait le point des axes fermés et sous surveillance ce matin à 9 heures 30.

Landes, France

Le conseil départemental des Landes signale six nouvelles routes départementales fermées à la circulation ce samedi matin suite aux inondations. Il s'agit de la RD 58 entre Hinx et Poyartin, de la RD 324 entre Sort-en-Chalosse et Clermont, de la RD 10 entre Lüe et Labouheyre, de la RD 71 Marais d'Orx, de la RD 111 à Pimbo et de la R D375 entre Sorbets et Latrille.

Il y a donc à 9 heures 30 ce samedi 9 novembre 33 routes départementales fermées à la circulation et 27 sous surveillance. Le service gestion exploitation des routes du conseil départemental enregistre aussi des fossés qui débordent le long de 20 routes départementales. Le détail ci-dessous (les routes en gras sont celles fermées à la circulation depuis ce samedi matin) :

Les 33 Routes Départementales fermées à la circulation

RD 64 Montégut (côté Gers)

RD 101 Arthez d’Armagnac (côté Gers)

RD 396 Pujo-le-Plan

RD 424 Castelnau-Chalosse / Pomarez

RD 399 Castelsarrazin/Gaujacq

RD 399 Arsague /Castelsarrazin

RD 408 Saint-Sever

RD 449 Lacajunte / Puyol Cazalet

RD 350e Eyres-Moncube

RD 58 Castelnau-Chalosse / Donzacq

RD 358 Samadet / Monségur

RD 387 Montgaillard

RD 350 Sainte-Colombe

RD 399 Arsague /Castelsarrazin

RD 446 Vielle-Tursan

RD 449 Clèdes et RD11

RD 358 Samadet / Monségur

RD 445 Duhort Bachen/Aire-sur-Adour

RD 451 Eugénie-les-Bains

RD 154 à Saint-Barthélémy

RD 362 à Biaudos

RD 345 Saint-Jean-de-Marsacq (route inondée et câble électrique dans l'eau)

RD 322 Yzosse– Saint Vincent de Paul

RD 322 Mimbaste / Saugnac-et-Cambran (agglo)

RD 339 Nousse / Poyanne

RD 405 Cassen / Gamarde-les-Bains

RD 368 entre Préchacq / Goos

RD 58 Hinx / Poyartin- RD 324 Sort-en-Chalosse / Clermont

RD 10e Lüe / Labouheyre

RD 71 Marais d’Orx

RD 111 Pimbo

RD 375 Sorbets / Latrille

Les 27 Routes Départementales placées sous surveillance

RD 354 Arthez d’Armagnac

RD 12 Saint-Laurent-de-Gosse

RD 126 Saint-Martin-de-Seignanx

RD 19 Sortie A64 / Bidache

RD 23 Ensemble de la RD de Peyrehorade à Hastingues (limite Pyrénées-Atlantiques)

RD 33 deux zones qui finissent par communiquer (Bras mort et Plaine de Haut-Kiwis)

RD 416 Oeyregave

RD 123 Petit 123 et Plaine

RD 72 Orist

RD 330 ruisseau du Ristiou

RD 435 (Accès parking Labeyrie accessible depuis la RD 810)

RD 352 Larriviere – Saint-Sever

RD 352 Saint-Sever / Toulouzette

RD 118 Montségur / Peyre

RD 376 Momuy / Argelos

RD 3 Mugron / Lahosse

RD 32 Mugron / Lourquen

RD 158 Lahosse / RD32

RD 439 Serreslous

RD 32 Lahosse

RD 52 Montgaillard / Larrivière

RD 52 Coudures

RD 370 Pomarez / Tilh

RD 448 Duhort Bachen / Renung

RD 456 Aire-sur-Adour / Latrille

RD 110 Vicq d'Auribat / Onard

RD 61 Pouillon / Estibeaux

Les fossés qui débordent le long de 18 axes :