Inondations meurtrières de 2002 dans le Gard : "J'ai eu 230.000 euros de dégâts sur mes deux boucheries"

Il est à la tête de deux boucheries. Et aucune n'a été épargnée lors des inondations de 2002. "Dans la boutique historique, celle du centre-ville, la peinture et le matériel avaient reçu, mais les plus gros dégâts, je les avais eus dans la boutique située route de Saussine, se souvient Florent Salles. À l'époque, elle avait à peine quatre ans." Cette dernière, en effet, avait été inondée par 60 centimètres d'eau. "Ça m'avait fait sauter tout le carrelage. Il avait fallu tout refaire."

Pour entreprendre les travaux de rénovation, Florent Salles avait pu compter à l'époque sur la réactivité de son assurance. "La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle avait grandement simplifié les choses. Mon assurance m'avait indemnisé à hauteur des réparations nécessaires dans les deux magasins. Il y en avait, en tout, pour 230.000 euros."

Durant la remise en état de ses deux boutiques, qui mettront deux mois avant de rouvrir, Florent Salles avait tout de même pu rapidement reprendre son activité de boucher, deux semaines à peine après les intempéries des 8 et 9 septembre 2002. "Ma chance, dit-il, c'est d'avoir eu un local disponible à côté de chez moi. J'avais donc pu monter une structure provisoire."