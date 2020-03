Inondations dans les boucles de la Seine : les habitants s'inquiètent et réclament plus de moyens

Les jours passent et se ressemblent pour les habitants du hameau Le Beaulieu à Bardouville, dans les boucles de la Seine : se barricader, tenter de freiner la montée des eaux puis pomper. Les grandes marées qui ont lieu depuis lundi 9 mars 2020 produisent d'importantes crues du fleuve qui sort de son lit et inonde leurs maisons.

On accepte que l'eau rentre parce qu'on sait qu'on est en zone inondable mais il faut qu'elle puisse partir.

Le principal problème est que l'eau ne s'évacue pas. Les habitants et le maire, Franck Roger, demandent à l'Etat des aménagements. Le maire travaille depuis plusieurs mois avec le Département et de premiers travaux ont eu lieu. Mais ils ne sont pas suffisants d'après lui : "il faut mettre en place une vidange avec des canalisations, un rejet en Seine et des clapets anti-retours, mais de façon dimensionnée pour qu'on puisse utiliser le terrain en bord du fleuve comme un réceptacle c'est-à-dire continuer à faire venir l'eau puis la faire évacuer. On accepte que l'eau rentre parce qu'on sait qu'on est en zone inondable mais il faut qu'elle puisse partir."

En attendant les travaux, les habitants se sont entraidés.