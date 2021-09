Inondations : un dispositif de collecte exceptionnel des déchets à Bernis

A Bernis, dès vendredi, un dispositif spécial de collecte des déchets électriques, électroniques, d’ameublement et d’encombrants est mis en place sur la commune de Bernis, pour aider les sinistrés après les intempéries qui ont frappé le Gard cette semaine.

Depuis le 16 septembre, en plus de sa déchèterie, la commune de Milhaud dispose d’une aire de regroupement exceptionnelle des déchets électriques, électroniques, d’ameublement et d’encombrants. Ce site se situe au 79 route de Montpellier à Milhaud. A compter du 17 septembre, la commune de Bernis disposera également d’une aire de regroupement des déchets électriques, électroniques, d’ameublement et d’encombrants. Ce site se situera au parking du Stade, chemin de la prairie à Bernis.

Une question sur le tri de vos déchets ? 04 66 59 06 51