Inondations : une carte interactive unique en son genre pour visualiser l'impact des crues en Ile-de-France

Une carte interactive de l’Institut Paris Région et de la DRIEE propose aux Franciliens de visualiser l’impact de différents niveaux de crues sur leur logement, leur entreprise, leur commune et leurs services. Cette carte est simple à utiliser et libre d'accès. Elle est unique en son genre.

Institut Paris Région et la DRIEE (copie d'écran)

Vous vous êtes peut-être déjà posé la question : mon logement, mon magasin, mon entreprise seraient-ils inondés en cas de crue ?

Pour le savoir, vous pouvez désormais vous servir d'une carte interactive de l'Institut Paris Région et de la DRIEE (direction régionale de l’environnement et de l’énergie), en charge de la prévention des risques d’inondation en Île-de-France. L'utilisation est libre et gratuite.

Une carte unique en son genre

C'est une première. Cette carte interactive permet de simuler une crue et de visualiser les impacts de la crue des quatre grandes rivières d’Ile-de-France : la Seine, la Marne, l’Oise et le Loing.

Si vous habitez tout près de ces cours d'eau, il suffit de saisir son adresse dans la barre de recherche et la carte vous montre quelle sera la hauteur d’eau estimée à cet endroit, en fonction de différents niveaux de crue. Avec un curseur, vous pouvez faire monter ou descendre le niveau d’eau et donc faire varier l’ampleur des inondations.

La carte permet aussi de visualiser les impacts des inondations sur votre commune et sur certains équipements comme les écoles, les hôpitaux ou encore les mairies ou les entreprises.

Un panneau de signalisation au milieu des eaux de la Seine. © Radio France - Martine Bréson

Une sensibilisation aux risques d'inondation en Ile-de-France

L’Institut Paris Région et la DRIEE proposent, grâce à cette carte, des informations facilement accessibles sur les quatre grands cours d'eau franciliens.

Sérieuse et ludique à la fois, la carte a été réalisée à partir des données que l’État produit pour la préparation à la gestion de crise. Elle a pour objectif de sensibiliser le grand public à ce risque en montrant concrètement la vulnérabilité de son quartier.

Le centre-ville de Melun partiellement inondé suite à la crue de l'Almont, ici le 1er juin 2016. © Radio France - Martin BROYER

L'Ile-de-France et le risque inondation

Dans notre région, les crues sont dites lentes. L’eau monte en deux jours et non pas en quelques minutes comme dans le Sud de la France.

La crue de 1910 par exemple a atteint 8,62 mètres à Paris Austerlitz et a duré plus de six semaines. En janvier 2018, la Seine a atteint 5,88 mètres. Elle était de 6,10 mètres en juin 2016.

Le zouave du pont de l'Alma cerné par les eaux de la Seine. © Radio France - Catherine Grain

Une grande crue ferait des ravages en Ile-de-France

Une crue aussi forte ou supérieure à celle de 1910 pourrait toucher directement jusqu’à 900 000 personnes et 730 000 emplois.

Les réseaux d’électricité, de transport routier et ferré, les services d’eau potable et d’assainissement seraient largement impactés, indique l'Institut Paris région. Cette crue poserait des problèmes bien au-delà des zones inondées.

La région mettrait plusieurs mois et peut-être même plusieurs années à se remettre d'une crue de cette ampleur.

Les voies sur berges inondées sont fermées aux voitures. © Radio France - Martine Bréson

Vigicrues reste la référence en cas de crue

Il faut savoir que toutes les informations données par la carte restent des suppositions.

En cas de crue exceptionnelle, "la réalité de terrain pourra être différente de celle prévue par la carte des zones d’inondation potentielles, issues de modélisation hydraulique" souligne l'Institut Paris Région.

Bien entendu, en cas de vigilance crue, il faut absolument se référer aux informations du site Vigicrues et respecter les consignes fournies par ceux qui gèrent les crises comme les mairies, les préfectures mais aussi la RATP ou la SNCF entre autres.