Inquiets pour l'avenir du terrain des Groues, les riverains se mobilisent à Orléans

C'est un terrain qui est à l'origine de multiples crispations ces dernières années : le terrain des Groues, quartier nord d'Orléans. Le maire actuel, Serge Grouard, prévoyait initialement d'y installer un écoquartier. Le projet s'affiche d'ailleurs toujours fièrement sur le site internet de la Métropole. Pourtant, en ce moment, des camions et pelleteuses s'y activent pour accueillir provisoirement les forains qui seront à Orléans du 20 mai au 12 juin à Chapit'O. Au delà de cet accueil temporaire, les riverains craignent un abandon pur et simple du projet initial, et la disparition de ce qu'ils appellent le "poumon vert" de leur quartier; ce terrain de 45 hectares à l'origine.

Un manque de communication dénoncé par les riverains

Les habitants du quartier se mobilisent pour tenter de sauver cette étendue où subsiste encore un pan de nature. Ils regrettent amèrement de ne pas avoir été associés aux projets qui y sont prévus par la municipalités. Les travaux entamés pour accueillir les forains ne leur ont pas été signifiés, Michèle Martinez, présidente du conseil syndical de la Résidence des Murlins juste à coté du chantier, les a découvert un beau matin au réveil : "Lundi 4 avril, vers 7h15 à peu près, 7h30, on a entendu de forts bruits de pelleteuse. J'ai regardé, et j'ai vu que l'on avait recommencé les travaux".

Les riverains demandent à être associés à ces transformations, ils n'ont pas été prévenus des travaux © Radio France - Manon Klein

Des inquiétudes pour la suite

Tous l'affirment : ils ne se mobilisent pas contre l'accueil temporaire des forains, auquel ils ne sont pas nécessairement opposé, mais contre le manque de visibilité sur le devenir du terrain. "On ne fait pas autant de travaux pour un mois - et pour quel coût ? - juste pour abriter des forains. Demain ca sert à quoi tout ça ? Qui est-ce que l'on va abriter là ? (...) Si demain on fait des constructions ou un jardin, il va falloir la faire sauter cette dalle" souligne Michèle Martinez. "Un peu d'espace vert, un petit poumon, je trouve que c'est vraiment essentiel. Donc ce serait dommage de l'abîmer" s'inquiète David, qui vient d'emménager à côté du chantier.

La secrétaire de l'association Pole Nord, qui milite depuis plus de dix ans pour la sauvegarde du terrain, dénonce elle les errements de la mairie dans ce dossier : "Malheureusement il n'y a jamais eu de projet global (...) Un jour on voit apparaître une chaufferie biomasse, le lendemain un centre électrique. On entend parler de l'installation d'une annexe de la prison (...) et bien franchement on en a marre de servir de poubelle pour mettre tout ce qui n'intéresse pas Orléans sur le terrain des Groues" dénonce Annick Barberousse.

à lire aussi Future prison des Groues : la métropole d'Orléans refuse toujours de faire les travaux de voirie

L'élu en charge du dossier, Charles-Eric Lemaignen, doit rencontrer les riverains en colère ce jeudi après-midi. Il ne souhaite pas pour le moment s'exprimer sur le sujet, mais affirme que "sa position n'est pas figée avant de les [les riverains] avoir rencontré". Dans un communiqué la métropole d'Orléans affirme par ailleurs qu'après l'accueil des forains "le terrain sera ensuite remis en sécurité et l'alimentation des réseaux sera coupée pour éviter toute installation future".