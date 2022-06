Inquiétude à Louverné : après le passage d'un bus, une partie de la rue nationale s'est affaissée

Ce vendredi 17 juin 2022, une portion de la rue nationale de Louverné s'est fissurée après le passage d'un bus. La circulation devant l'église n'est plus permise et un diagnostic sera effectué dès lundi.

Des pavés ont sauté, le bitume s'est fissuré. À Louverné, une partie de la rue nationale s'est affaissée vendredi, après le passage d'un bus. Il s'agit de l'axe le plus important de cette commune de l'agglomération de Laval. Il la traverse du sud au nord. La rue est fermée sur une dizaine de mètres, au niveau de l'église.

"On voit bien que la chaussée n'est pas régulière, elle a bougé" indique sur place la maire Sylvie Vielle. Le bus ne s'en est pas rendu compte. Pour autant, une chape soutient la chaussée qui ne s'est heureusement pas effondrée. On a senti un mouvement, donc on est en train de sécuriser la zone" poursuit l'élue.

La société Eurovia effectuera un diagnostic à Louverné dès ce lundi 20 juin 2022 © Radio France - Martin Cotta

La chaleur ?

Dès lundi matin, la société Eurovia interviendra pour identifier l'origine du problème. "On observe quelques fissures par endroits et une zone un peu plus impactée. Certains pavés se sont levés. On imagine que la chaleur n'arrange pas les choses. On est assez inquiets puisque c'est un ouvrage récent et on a un réseau d'eaux usées qui passe par cet endroit" indique Sylvie Vielle. Une déviation est mise en place jusqu'à nouvel ordre.