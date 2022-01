Inquiétude à Marseille : le pass vaccinal va pousser des minots à arrêter le football

Le projet de loi sur le pass vaccinal est examiné par le Sénat depuis ce lundi. Arrêtons nous sur la question des mineurs de plus de 16 ans. Si le projet passe en l'état, mi-janvier, les adolescents de plus de 16 ans devront présenter un pass vaccinal afin de poursuivre leur activité sportive. Kamel Ferrag est grave. Il préside une institution à Marseille : le club formateur de l'AS Mazargues dans le 9e arrondissement de Marseille. Plus de 500 licenciés et des minots qui viennent de tous les quartiers. Le futur pass vaccinal va toucher une centaine de gamins, dont plus de la moitié ne sont pas vaccinés. Les U18, mais pas seulement. Le président redoute le pire. "Quand ils viennent trois ou quatre soirs par semaine et le samedi pour les matchs, ils ne sont pas ailleurs. Là, ils seront obligés d'arrêter le foot. On les retrouvera dans la rue. Et peut-être dans les faits divers".

Kamel Ferrag redoute une catastrophe Copier

On est en train de sacrifier une génération

Si Kamel Ferrag est si pessimiste, c'est parce qu'il les connaît bien, ses "enfants" comme il les appelle : familles souvent divorcées, peu au fait des procédures du vaccin. Des jeunes ont pour seul cadre la pelouse de Mazargues. Et certains, rebelles, refusent tout vaccin. "S'ils arrêtent, ils ne reviendront plus. Ils sont décrocheurs à l'école. A présent, ils vont décrocher du football. Même ceux qui voudraient n'auront pas leur schéma vaccinal complet à la mi janvier." Jusqu'a présent , l'AS Mazargues testait tous les week-ends, avant les matchs, ses jeunes grâce à des infirmiers bénévoles. Grâce à ces tests, le club maintenait ses activités dont on aura compris qu'elles sont autant sociales que sportives. Que les choses soient claires : Kamel Ferrag n'est pas hostile au vaccin. Il est seulement un homme de terrain qui voit les conséquences à venir sur toute une frange de la jeunesse de Marseille. Beaucoup de clubs ont laché l'affaire sur les U18. Catégorie instable, trop compliquée à gérer, sur et autour du terrain. Un sacerdoce. Un devoir éducatif. Les équilibres sont déjà suffisamment difficiles à préserver. Mazargues a maintenu contre vents et marées cette catégorie d'adolescents presque adultes. Le président se lamente. "C'est catastrophique. On est en train de sacrifier une génération".

Invité de 100% OM, Kamel Ferrag avec Laurent Menel et Omar Kedadouche © Radio France - Omar Kedadouche