Insalubrité : le désarroi des locataires de la résidence Vandernoot à Metz

Les problèmes sont anciens, mais le temps passe et ils s'impatientent : plusieurs dizaines de locataires d'une résidence seniors à Metz (Moselle), dénoncent leurs conditions de vie. Ils sont soutenus par des militants associatifs, et plusieurs élus se sont rendus sur place ces derniers jours.

Plusieurs citoyens se mobilisent depuis quelques jours, pour alerter sur la situation des locataires d'une résidence seniors, dans le quartier du Sablon à Metz, qui est en train de se délabrer. Une quarantaine de résidents y habitent, dans des conditions parfois déplorables. Cette résidence, située rue Vandernoot, qui se dégrade depuis plusieurs années, a changé de bailleur social : autrefois gérée par LogiEst, elle est la propriété aujourd'hui de l'ASTL (Association Seniors Temps Libre, gérée par le groupe Avec, anciennement Amapa), mais la situation ne s'améliore pas.

Dans cet appartement, une fuite d'eau non réparée engendre des moisissures. © Radio France - Julie Seniura

Les étagères ne sont plus utilisables. © Radio France - Julie Seniura

Fientes de pigeons et moisissures

A l'extérieur, les façades partent en lambeaux, les volets ne tiennent plus, les fientes de pigeons s'amoncellent. A l'intérieur, dans les appartements, des fuites d'eau non réparées, comme chez cette dame : "Il y a de l'humidité qui coule, de la moisissure, ça sent mauvais. Là, les volets sont cassés. Ici, je n'ai plus la lumière, tout a été arraché". Cette autre résidente a calfeutré ses fenêtres en simple vitrage avec du carton. "Et désormais, je refuse de refaire les peintures, car j'estime avoir assez dépensé dans cet appartement. J'en suis au delà de mille euros, avec ma petite retraite de 900 euros".

Il y a aussi des résidents plus fragiles, isolés, qui se laissent aller, leurs appartements deviennent de vrais dépotoirs. Un abandon que ne supporte pas Salwa Parasecoli, militante mobilisée auprès de ces résidents : "L'urgence, c'est déjà un soutien moral, leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Mais il faut les reloger. C'est une résidence senior : le gestionnaire est censé soutenir ces personnes, toquer à leur porte pour voir comment ils vivent".

Même analyse pour Sandra Demanget, militante associative, qui remue ciel et terre pour que ces résidents soient relogés au plus vite : "Ce sont des gens âgés de 55 à 90 ans, ce sont nos anciens, nos aînés. C'est déjà pas simple avec le Covid, les petites retraites... C'est très grave".

Cette résidente a dû se calfeutrer avec du carton pour réduire le froid. © Radio France - Julie Seniura

Des travaux bientôt engagés

Le groupe Avec, qui a racheté la résidence en 2019, affirme que les soucis sont bien plus anciens. Il vient tout juste d'obtenir une partie des financements pour engager les travaux : 30% de l'enveloppe globale, estimée à 1,5 million d'euros, vient de lui être accordé par le conseil départemental de la Moselle, il y a deux semaines. Travaux qui doivent être réalisés entre 2022 et 2025.

Dans la salle commune de la résidence, le plafond s'est effondré. © Radio France - Julie Seniura

Mais le bailleur affirme qu'il ne peut pas répondre à toutes les problématiques complexes et individuelles de ce dossier : "Il y a des personnes pour lesquelles on ne peut pas oeuvrer seules. La décision de déplacer les gens, on ne peut pas la prendre à leur insu", explique Anne Staudt, la directrice de l'hébergement du groupe Avec. Sans compter "le soutien des personnes à qui on a retiré une épine du pied", en reprenant cette résidence, qui n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, selon le groupe Avec.

Plusieurs élus se sont rendus sur place ces derniers jours : Emmanuel Lebeau et Anne Stémart, du Département, ou encore le député Richard Lioger. Tous promettent de signaler le problème aux différentes instances compétentes. Des courriers ont notamment été écrits au préfet, au Département et à l'Udaf.