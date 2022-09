Insécurité à Nantes : la maire veut des policiers toute la nuit en centre-ville

La riposte de Johanna Rolland avant la manifestation ce samedi organisée par l'association S2N, Sécurité Nocturne Nantes. La maire est apparue vendredi après-midi entourée des principaux représentants du commerce nantais. A plusieurs reprises, elle a répété : "Nous faisons bloc". Face à l'escalade de violence à Nantes, Johanna Rolland rencontre mardi 4 octobre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et elle a souhaité avant réunir les commerçants, pour relayer leurs doléances.

A l'issue de cette rencontre, la maire a fait plusieurs annonces. Mardi, elle demandera au ministre une unité de force mobile de 80 agents, "qui devrait à notre sens être affectée à Nantes et qui ne se retrouve pas envoyée ailleurs pour des raisons légitimes mais qui du coup n'est plus disponible." Johanna Rolland demandera aussi une présence policière continue la nuit dans les quartiers du centre-ville et proposera la mise à disposition de la police municipale : "Notre souhait, c'est qu'il y ait une présence maximum de 22 heures à 6 heures le matin, notamment sur Bouffay, Feydeau et Commerce", dit-elle.

Baisse de fréquentation dans les hôtels-restaurants de Nantes

Catherine Quérard, présidente du GNI Grand Ouest (Groupement des indépendants dans l'hôtellerie et la restauration), réclame ce renfort la nuit depuis longtemps : "Les heures blanches la nuit ne sont plus acceptables. On a besoin de renforts de police pour que chaque citoyen puisse déambuler en toute sécurité." Mais pour Catherine Quérard, une présence policière continue la nuit à Nantes n'est pas suffisante. Il faut aussi donner à la justice les moyens de fonctionner : "La réponse pénale n'est pas toujours adaptée. On a des policiers qui s'épuisent à faire leur métier et derrière la réponse pénale n'est pas faite. Parfois même, les agresseurs se retrouvent sortis plus vite du tribunal que les policiers eux mêmes."

Flavie Paragot, déléguée générale de l'UMIH 44 (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie), aimerait pour sa part entendre parler Nantes autrement que sous l'angle de l'insécurité : "Cette communication nous dessert. Finalement, à force d'être négatif on en oublie tout le positif. Et là on commence à avoir une baisse de fréquentation dans nos établissements." Or, Nantes, comme le rappelle Johanna Rolland, "c'est 600.000 touristes cet été, 500 nouveaux commerces en 18 mois et le plus faible taux de vacance commercial de toute la France".