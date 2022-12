"Insécurité" d'un côté, "solidarité" de l'autre : Saint-Brévin divisée sur l'accueil des réfugiés

L'installation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada) à Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique fait polémique. Deux manifestations ont eu lieu ce dimanche 11 décembre 2022 de 10h30 à 12h30 : d'un côté les partisans au Cada, 250 personnes rassemblées sur le front de mer qui appelaient à la solidarité envers les réfugiés, les opposants de l'autre, 150 riverains et membres de groupes et partis d'extrême droite qui craignent pour leur sécurité.

ⓘ Publicité

Ces derniers se sont donnés rendez-vous sur le parking de la Bresse avant de marcher dans les rues de Saint-Brévin-les-Pins, jusqu'à entonner une Marseillaise devant la mairie.

"L'insécurité est partout" Sandrine Delatre, Reconquête !

Le Cada doit être construit tout près d'une école à la Pierre-Attelée, de quoi inquiéter Sandrine Delatre, responsable du parti Reconquête d'Eric Zemmour pour le sud Vendée. "C'est une question de sécurité pour nos enfants, déclare-t-elle, on doit pouvoir les protéger. Cette immigration illégale génère de la violence. L'insécurité est partout."

Un rassemblement à l'appel du collectif de la Pierre-Attelée. Des militants du Rassemblement National et de partis indépendantistes bretons ont aussi fait le déplacement pour l'occasion, certains non-originaires de saint-Brévin, venus de Saint-Joachim en Loire Atlantique ou de Fontenay-le-Comte en Vendée par exemple.

"On ne comprend pas leur inquiétude" Philippe Croze, collectif Brévinois attentif et solidaire

Toute autre ambiance sur le front de mer, boulevard Padioleau. Pour les défenseurs du projet de Cada, comme Philippe Croze, président du "collectif Brévinois attentif et solidaire", crée en 2016 après l'arrivée de migrants à Saint-Brévin venus du camp de Calais, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. "C'est navrant, confie-t-il, on ne comprend pas l'inquiétude de certaines personnes envers ces étrangers. Depuis 2016 (et l'arrivée de migrants de Calais à Saint-Brévin-les-Pins NDLR), il n'y a jamais eu de problèmes."

Le projet de Cada est déjà signé et les travaux ont commencé au mois de septembre. Le centre devrait ouvrir ses portes fin 2023.