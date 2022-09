Insécurité : "Nantes a pris pour tout le monde" estime le sociologue des médias François Jost

Après quatre jours de polémique sur la sécurité à Nantes et au lendemain de l'annonce de l'envoi de renforts de policiers, alors que la ville est à la "une" de toutes les chaines infos, François Jost, universitaire, spécialiste des médias et des réseaux sociaux, livre son regard. INTERVIEW.

Avez-vous été surpris que cette affaire de viol, aussi tragique soit-elle, trouve un tel écho ?

Oui, tout à fait. J'ai regardé des chaînes en continu, j'ai vu que c'était en tête des titres et effectivement, ça m'a un peu étonné. Je pense que si vous voulez, il y a eu deux choses dans le contexte actuel qui font qu'on a beaucoup parlé de cet événement. D'une part, il y a le fait que le thème de la sécurité est un thème qui a divisé les politiques, qui est très porteur pour les médias, il faut bien le dire, même si ce n'est pas agréable de dire ça. Il y a même une chaîne en continu qui en est spécialiste et qui le reprend du matin au soir.

Deuxièmement, on est aussi très sensibilisé actuellement aux problèmes de violences sexuelles et de viols. On a des tas d'affaires qui sont en train de naître et qui vont relancer ce débat sur ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, poursuivre, etc... Donc là aussi, c'est une histoire de viol supplémentaire, c'est sûr que ça s'inscrit dans ce contexte.

Parmi les "ingrédients" qui rendent ce drame "hors norme", n'y a-t-il pas aussi le lieu (devant l'Éléphant de Nantes) et le fait que les suspects soient des migrants soudanais ?

C'est sûr qu'il y a, en plus, cette thématique des étrangers. J'ai entendu au début de cette affaire, parler tout de suite de deux Soudanais en situation irrégulière ce qui est faux, mais oui, ça a alimenté évidemment cette discussion. Ce sont, comme vous dites, des "ingrédients" qui font que la situation locale dont souffrent évidemment les Nantais, parce que la réputation de la ville est en danger, mais Nantes a pris pour tout le monde ! Pour Paris, pour l'Est, pour tout le monde ! C'est à dire que ça aurait été n'importe où ailleurs, on aurait monté en épingle cet événement parce qu'il va bien avec le contexte informationnel dans lequel on baigne.

Il y a aussi un emballement politique avec Gérald Darmanin qui utilise Twitter pour annoncer l'envoi de renforts de police dans les minutes qui suivent l'agression d'un policier nantais. Y a-t-il une surenchère dans la communication politique ?

C'est certain que c'est une affaire aussi très politique dans la mesure où la ministre, la secrétaire d'État de la Jeunesse, est aussi élue au conseil municipal de Nantes ( NDLR : Sarah El Haïry ) elle est dans l'opposition à la mairie. Et donc le thème, le discours qui a été repris a été celui d'une idéologie qui n'avait pas su résoudre les problèmes de sécurité. Donc, on voit bien qu'il y a un affrontement entre le gouvernement, par personne interposée, et la majorité municipale.

Vous qui regardez depuis des années les médias et aussi désormais les réseaux sociaux, c'est l'œuf et la poule ? Ce sont les réseaux qui influencent les médias ou les médias qui font réagir les réseaux ?

C'est l'œuf ou la poule, comme vous dites. Mais c'est vrai que souvent, on peut s'interroger sur le fait que les médias repartent des réseaux sociaux qui sont fréquentés, il faut le rappeler par quand même une petite minorité de gens en France, ce n'est pas l'ensemble des Français qui sont sur les réseaux sociaux. Et donc on voit souvent que l'information médiatique repart de ce qui fait frémir, bruire les réseaux sociaux. Et là aussi, c'est un miroir déformant quelque part. Twitter ne représente qu'une petite partie de Français très concernés par les réseaux sociaux. Ce n'est pas non plus représentatif de la population française.