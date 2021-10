Insécurité sur le campus du Saulcy à Metz : "il faut qu'on soit en sécurité pour réussir nos études"

Cette jeune étudiante messine de 21 ans s'est fait agresser sur le campus du Saulcy, fin septembre. "Je me gare sur le parking, et je vais vers le bâtiment, raconte cette étudiante de 21 ans. Il est 7h30 du matin, et un homme me fonce dessus à vélo. Je continue ma route, et instinctivement je sens qu'il y a quelqu'un qui me suit. Et commencent des remarques sexistes, du genre "t'es trop belle", "viens on fait connaissance", "viens on va prendre du plaisir", des choses qui sont énervantes".

à lire aussi Les universités et le parquet de Grenoble collaborent contre les violences sexuelles et sexistes

Elle a tout de suite prévenu l'université, qui a appelé la police. L'homme a été interpellé et mis en garde à vue. Mais elle n'a pas porté plainte. L'individu a donc été libéré. Depuis, avec ses amies, elles ne se sentent plus en sécurité, et ne font plus seules les 500 mètres qui séparent le parking du bâtiment de l'université.

Un problème récurrent ?

Ce ne serait pas la seule fois où les étudiants ne se seraient pas sentis en sécurité sur le campus du Saulcy. Jeudi dernier, des témoignages se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Un exhibitionniste aurait été aperçu aux alentours du bâtiment des sciences humaines et sociales. La police s'est rendue sur place, mais le suspect n'aurait pas été retrouvé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour Jérémy Spiegel, vice-président du syndicat étudiant Unef en Lorraine, c'est un problème récurrent. "Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose en plus qui a été fait en plus, défend-il. Il faut qu'on soit en sécurité pour réussir nos études."

L'université n'a pas vocation à avoir un service de police interne.

L'université, elle, dit prendre la question de ces signalements très au sérieux. Un mail de mise en garde a été envoyé aux étudiants. Et une cellule d'aide psychologique a été mise en place pour les élèves qui en auraient besoin. "Je vois pas tellement ce qu'on pourrait faire de plus, explique Pierre Moulin, le directeur de l'unité Sciences humaines et sociales. Avec un dispositif d'alerte immédiat et avec un dispositif de soutien pour les personnes qui se sentiraient atteintes. Mais l'université n'a pas vocation à avoir un service de police interne. Nous, on sert de relais à la police nationale."

Contactée, la police dit porter une attention particulière au campus de Saulcy. Elle appelle également toutes les victimes à venir porter plainte.