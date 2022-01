Ardèche : près de 3 jeunes sur 5 vivent à la campagne

Après le report l'année dernière pour cause de Covid-19, l'Insee lance sa campagne de recensement dès ce jeudi 20 janvier. Elle a lieu tous les ans, par tranche de 8% des logements dans les villes de plus de 10.000 habitants et tous les cinq ans sur l'ensemble de la population des autres communes. Les résultats serviront notamment en fin d'année à définir les populations légales dont découlent de nombreuses décisions nationales notamment le nombre d'élus au conseil municipal, le nombre de pharmacies ou la participation de l'État au budget des communes. Au total, le recensement se déroulera dans 699 communes de Drôme et d'Ardèche pour une population estimée à 130.000 habitants.

Une campagne de recensement sans contact

Cette campagne 2022 est marquée par la crise sanitaire. L'Insee généralise la politique du 100% sans contact. Les recenseurs ne rentreront plus chez les particuliers invités à privilégier le renseignement des informations via un formulaire sur internet (58% des répondants le font déjà). Un dépliant expliquant les modalités sera distribué dans les boîtes aux lettres des logements individuels et sera donné sur le pas de la porte aux habitants des immeubles collectifs. Pour ceux qui n'ont pas accès à internet, un formulaire papier sera diffusé. Chacun pourra être accompagné mais par téléphone.

Une part importante de jeunes Drômois et d'Ardéchois à la campagne

L'Insee publie dans le même temps une étude sur les jeunes vivant dans le monde rural. Ils sont 58,4% en Ardèche et 43,3% dans la Drôme. Plus précisément, 44.207 Ardéchois de 3 à 24 ans vivent dans les communes peu à très peu denses. 56.980 dans la Drôme. La part de jeunes en milieu rural en Drôme et en Ardèche est supérieure à la moyenne régionale qui se situe à 32%.

Cette étude met en avant également un trajet de vie qu'on peut pressentir : à 18 ans, les jeunes quittent les campagnes, notamment pour leurs études. Ainsi en Auvergne-Rhône-Alpes, 36% des jeunes de 17 ans vivent en milieu rural. Ils ne sont plus que 23,7% l'année suivante.

Pas étonnant non plus, les jeunes en milieu rural font davantage de trajet pour aller à l'école que ceux habitant en milieu urbain. Les écarts se renforcent à mesure de l'avancée de la scolarité. Les lycéens en milieu rural parcourent en moyenne 16,8 km pour aller en cours contre 8,4 km en milieu urbain. Ces chiffres se basent sur la campagne de recensement de 2018. Ils sont disponibles en cliquant ici.