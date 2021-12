INSEE : 765.634 habitants dans la Loire

La région Auvergne-Rhône-Alpes a franchi le seuil des huit millions d'habitants avec 8.042.936 Auralpins. La population de la Loire augmente de 2.193 habitants en un an.

On compte désormais 765.634 habitants dans la Loire. La population du département progresse encore cette année. Mais c'est une progression qui est portée uniquement par les naissances, importantes dans la Loire, et non par l'arrivée de nouveaux habitants. Le solde migratoire est à peine positif. Il est même négatif sur le territoire de Saint-Etienne Métropole. En clair les habitants ont toujours tendance à quitter l'agglomération mais comme il y a beaucoup de bébés, cela compense.

Sur les cinq dernières années, malgré tout, la ville de Saint-Etienne a gagné des habitants tout comme celle de Montbrison. En revanche Saint-Chamond, Roanne et Firminy en ont perdu.

Parmi les communes de plus de 5.000 habitants, les plus dynamiques sont Saint-Marcellin-en-Forez, Sury-le-Comtal, Saint-Just-Saint-Rambert, La Talaudière et Villerest.

Ces populations entreront en vigueur le 1er janvier 2022 et sont millésimées au 1er janvier 2019. Les évolutions sont calculées sur 6 ans 2013-2019 .