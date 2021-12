Population en hausse dans le Gard, mais en baisse à Nîmes

Plus d'habitants dans le Gard, mais moins à Nîmes ; une population particulièrement stable en Lozère. voilà les premiers enseignements du dernier recensement de l'INSEE. Au 1er janvier 2019, l’Occitanie compte 5.933.185 habitants, et 748.437 dans le Gard (contre 733.201 en 2013). La région se classe en cinquième position des régions françaises, derrière l’Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine, les Hauts-de-France et devant le Grand-Est. La région gagne en moyenne 41.600 habitants chaque année entre 2013 et 2019, l’équivalent de communes telles qu’Alès ou Castres.

Nîmes compte 183.471 habitants au 1er janvier 2019, contre 184.557 six ans auparavant

Dans les agglomérations de plus de 50.000 habitants d’Occitanie, l’excédent migratoire est "généralement le moteur de la croissance démographique, le solde naturel étant souvent faible ou négatif", selon l'INSEE. Le gain de population est important dans l’agglomération de Montauban (+1,0 %), et dans certaines agglomérations situées le long du littoral méditerranéen (Lunel, Béziers, Narbonne, Saint-Cyprien). À l’inverse, la population reste relativement stable dans les agglomérations de Sète, Albi et Nîmes, "cette dernière se démarquant par un important déficit migratoire entre 2013 et 2019 (-0,5 % par an)" toujours selon l'INSEE.

La population augmente également dans une majorité d’agglomérations de moins de 50.000 habitants, grâce à des arrivées plus nombreuses que les départs. A contrario, certaines agglomérations, souvent situées dans le Gard, gagnent de la population grâce à l’accroissement naturel qui compense le déficit migratoire (Monfrin, Saint-Gilles).