INSEE population : nous sommes plus de 400 000 Landais

Les Landes continuent d'attirer de nouveaux habitants. Le département a officiellement dépassé les 400 000 habitants selon le dernier recensement de l'INSEE qui date de 2014.

Nous sommes précisément 400 477 Landais, ce qui représente hausse de 1,1% en cinq ans. C'est la plus forte hausse de Nouvelle Aquitaine entre 2009 et 2014 juste derrière la Gironde. La Charente Maritime fait également partie du trio de tête des départements qui enregistrent les plus fortes variations de population à la hausse.

Mont-de-Marsan la plus peuplée et Baudignan la moins habitée

Dans les Landes :

La ville la plus peuplée reste Mont-de-Marsan (31 000 habitants) suivie de Dax (20 500 habitants , en baisse de 2,5% en cinq ans) et de Biscarrosse (14 200 habitants , en hausse de 16% en cinq ans).

dans les Haute-Landes d'Armagnac qui accueille 52 âmes. Près d'une commune landaise sur trois a moins de 300 habitants.

La commune qui enregistre la plus forte hausse de population en pourcentage est Taller, près de Castets, avec une augmentation de ...50% ! Le village passe de 400 à 600 habitants, comme sa voisine Boos qui fait presque aussi bien (de 300 à 400 habitants en cinq ans), grâce à des politiques favorisant l'arrivée des jeunes propriétaires (achat de terrains moins chers etc.).

Le Pays Basque annexe les Landes

Sans surprise ce qui attire aussi beaucoup de nouveaux habitants, c'est la proximité des Landes avec le Pays Basque. Sur les 20 communes qui ont attiré le plus de nouveaux habitants, un tiers sont sur la côte comme Angresse et Labenne, ou près du B-A-B côté sud comme St-Etienne-d'Orthe, Orx et St-Barthélémy. On y trouve forcément beaucoup de travailleurs basques, qui préfèrent faire quelques kilomètres et se payer un logement plus grand dans les Landes.

Illustration à Labenne

Labenne enregistre 400 habitants supplémentaires entre 2009 et 2014, avec une population qui s'établit aujourd'hui à 5 900 personnes. Les travailleurs basques viennent en effet y trouver des prix abordables mais aussi une douceur de vivre près de la nature. la commune a su les attirer avec une politique volontariste.

Reportage Christophe Van Veen- Illustration Pascal Bats/Maxppp