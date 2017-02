Inseme contrù a speculazione

Près de 300 personnes ont occupé ce dimanche le terrain « i palazzi » à Santa-Reparata-di-Balagna. Une mobilisation contre la spéculation à l'appel de Corsica Libera, appuyée par le PNC et Inseme.

Un lieu symbolique

Le terrain de 21 hectares, appartenant à un propriétaire Belge va être vendu aux enchères et des acheteurs potentiels sont attendus dès ce lundi. C'est donc dans le but de sensibiliser la population à une dérive spéculative et de promouvoir le statut de résident, voté en 2015, que Corsica Libera a organisé cette occupation. Un lieu hautement symbolique de la lutte nationaliste, puisque dans les années 60 une trentaine de parcelles avaient déjà fait l’objet d’une campagne de vente. A l'époque c'est une action du FLNC qui avait fait cesser le processus. Par le biais de cette manifestation festive commencée par une merendella et achevée en débat, Corsica libera a voulu sensibiliser sur le problème de la spéculation mais aussi prouver que le PADDUC et les PLU ne sont pas le bouclier ultime. Joseph Colombani.

_« Ces terrains sont protégés par le PADDUC puisque c’est des espaces stratégiques agricoles. Ils sont protégés aussi par la volonté municipale qui dans son PLU les a classé « Agricoles et Naturelles ». Malgré ça les domaines chiffrent ce terrain autour des 500 000 euro. Finalement inabordable pour un agriculteur, voire même une préemption quand vous savez que le budget de la SAFER c’est 600 000 euro/an. Il y a du bâti, des paliers qui peuvent devenir des petites maisons, c’est un foncier agricole, mais et c’est ce qu’a retenu les domaines, il y a un potentiel qui peut être urbanisé, et un PLU ça se change, éventuellement… »

_

PLU + PADDUC, véritables remparts contre la spéculation ?

Un échange auquel a participé activement le conseiller municipal de Santa-Reparata, Pierre Poli. Il en a profité pour détailler la situation de ce terrain, notamment sa classification en zone agricole et en zone naturelle sur le PLU de la commune, ce qui le protège contre d'éventuels projets immobiliers.

« Nous avons un Plan Local d’Urbanisme qui cadre bien les choses depuis 1998, puisqu’il y avait un POS à l’époque. Tombé au début des années 2000 et remplacé en 2006 par un PLU, actif aujourd’hui et en cour de révision. La commune n’a pas attendu aujourd’hui pour se soucier de la classification de cette zone en particulier. Elle est en Espace Stratégique Agricole fixé par le PADDUC et a vocation à le rester pour longtemps. »

L'avenir des jeunes agriculteurs menacé

Estimé à 600 mille euro, le domaine possède une partie agricole et une autre classée naturelle. Un Terrain trop onéreux pour la SAFER (société d’aménagement foncier et d’établissement rural). Pour le président des jeunes agriculteurs de Haute-Corse Sébastien Mercuri, cette spéculation étouffe les jeunes qui ne peuvent plus s’installer.

« Ce sont de belles terres, des endroits purement agricoles et de laisser s’enfuir à de tels prix c’est inacceptable. La rareté fait que le prix augmente. Notre combat c’est de localiser ces terres et de faire qu’elles restent agricoles. Il faut que la SAFER, CTC, la mairie et les agriculteurs soient mobilisés sinon on n'installera plus de jeunes. »

A Santa-Riparata la mobilisation pourrait se renouveler ce lundi, pour expliquer aux futurs acheteurs la situation des jeunes agriculteurs.

Reportage : Pierre Pasqualini.