« Inseme » pour que le gouvernement tienne parole

Deux cents personnes se sont rassemblées ce mercredi devant la préfecture d'Ajaccio en soutien à l'association Inseme. L'association qui se bat pour faire appliquer le décret promis par Agnès Buzin et Emmanuel Macron, qui devait permettre la prise en charge du deuxième parent accompagnant un enfant malade pour des soins sur le continent.

« On ne baissera pas les bras »

Ce mercredi après un rendez-vous à l'ARS l'association a eu la confirmation que le décret ne serait pas publié, mais ses membres ne baissent pas les bras. Ils vont lancer une pétition et demandent à tous les élus, et notamment aux 4 députés insulaires, de les soutenir.

Laura Ponzevera, directrice de l'association Inseme : « Il y a beaucoup de gens qui viennent de loin, cela nous fait chaud au cœur et en même temps on n’est pas surpris parce que c’est une cause légitime qui touche tous les Corses et toutes les familles. Face à la maladie des enfants personne ne faiblira, on se doit comme eux et pour eux de ne jamais abandonner. On est optimistes et _on espère que le décret annoncé par une ministre sera publié_. Depuis janvier 2020 une solution transitoire est en place pour les affiliés CPAM et MSA, leur billet est pris en charge à postériori, il est pris en charge sur les budgets CPAM et MSA 2A et 2B. On veut que cela devienne un droit et qu’on ne puis pas dans 2, 4 ou 10 ans revenir en arrière. »

La LDH soutient l'association Inseme

Elsa Renault, présidente de la Ligue de Droits de l'Homme, section corse : « C’est une évidence que la LDH soit aux côtés des familles, des enfants et de l’association, c’est effectivement un droit d’avoir accès aux soins entouré de ses parents ou d’accompagnants, c’était un engagement de l’État, il en va de sa responsabilité d’accéder aux soins et ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant. _On ne peut qu’être aux côtés des personnes en situation difficile, précaire, il en va de la solidarité_. »