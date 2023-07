INSOLITE - 62 ans après, il retrouve ses camarades de classe et son institutrice à Arces-sur-Gironde

Qui n'a pas eu envie un jour de retrouver vos anciens camarades de classe ou ses professeurs ? Et bien, c'est ce qu'a fait Rémi Cuisinier, aujourd'hui âgé de 72 ans. Cet habitant de Mortagne-sur-Gironde, près de Saint-Georges-de-Didonne, s'est mis en tête en début d'année de rechercher les élèves de la classe de CP/CE1 de l'école d'Arces-sur-Gironde et son institutrice, Michelle Bertrand (épouse Pavarino) - aujourd'hui âgée de 85 ans.

Faites les comptes, ils ne s'étaient pas revus depuis 62 ans ! "C'était ma première class, je venais d'avoir le bac, je n'avais eu aucune formation d'enseignante, je me retrouvais toute seule dans un village inconnu à faire classe à un cours préparatoire. J'avoue que j'ai pleuré quelques fois, mais je vois que j'ai quand même laissé un bon souvenir".

"Pour moi, c'est une deuxième famille"

Après trois mois de recherches, Rémi a fini par retrouver 13 des 23 élèves de sa classe (sept sont décédés)... et la fameuse Mademoiselle Bertrand, native de Cognac ! Une enquête menée avec la complicité de Joëlle Boulon, la maire d'Arces-sur-Gironde et de Francis Ragot, président d'Arces Animations, organisateur de la traditionnelle fête des fleurs, chaque week-end de la Pentecôte. C'est donc le 27 mai dernier, que les anciens élèves et leur institutrice se sont revus. Un moment suspendu. "Je ne m'attendais pas du tout à voir 13 personnes et mon ancienne copine se déplaçaient exprès pour moi. C'est une journée dont je me souviendrai toute ma vie. Pour moi, c'est une deuxième famille", avoue Michelle, des étoiles plein les yeux bleus océan*.*

Pour prolonger ces émouvantes retrouvailles, France Bleu La Rochelle s'est rendu ce dimanche au domicile de l'institutrice retraitée à Tonnay-Charente, en compagnie de Rémi Cuisinier et de Francis Ragot, président d'Arces Animations, et organisateur de la fête des fleurs. "Ce n'est que du bonheur, vous vous rendez compte. Voir réunis une institutrice et son élève qui avait 9 ans à l'époque, ce n'est pas tous les jours !"

Le président d'Arces Animations, Francis Ragot (à gauche), a participé aux retrouvailles © Radio France - Eric Le Bihan

Rémi Cuisinier ne se lasse pas de regarder les photos des élèves aujourd'hui grands-parents. Il passe en revue la classe de 1959 sous le regard attentif de Michelle. Au fait maitresse, quel type d'élève était Rémi ? "C'était un modèle voyons", sourit l'enseignante*, "en Charentais, on appelle ça un fisson (sourire)".* Rémi le concède aisément : "Je n'ai jamais été trop studieux. Je n'aime ni lire, ni écrire, mais je lis et j'écris grâce à ces gens-là !", reconnait Rémi Cuisinier.

Des souvenirs de 62 ans qui résonnent fortement avec l'actualité chaotique du moment, lorsqu'il est question du respect des enseignants. "C'est là qu'on voit le rôle de l'enseignant et de son influence sur les enfants", constate Michelle. "On était terribles, mais on ne cassait rien, on ne volait rien", renchérit l'ancien élève : "On cachait des brouettes dans le village ou des conneries comme ça, mais ça n'allait pas bien loin, parce que nous étions vite rappelés par les uns et les autres". A commencer par les parents. "Ils étaient très gentils avec moi, très accueillants. Ils étaient derrière moi. Parfois, dans ma 4CV, je retrouvais des œufs, des haricots verts verts, des tomates, et même un poulet... que je vendais à mes parents pour me faire des sous (rires)."

62 ans séparent ces deux photos de classe à Arces-sur-Gironde © Radio France - Eric le Bihan

Les anciens élèves de la classe de CP/CE1 de 1959-1960 et leur institutrice ont prévu de se revoir pour un repas lors du prochain week-end de la Pentecôte et de la fête des fleurs d'Arces-sur-Gironde. Et Mademoiselle Bertrand a fait une promesse : c'est elle qui paiera l'addition.