Insolite : des panneaux de quatre communes inversés dans le Lochois

Erreur du GPS ? Sommes-nous à Villeloin-Coulangé ou à Beaumont-Village ? À Chemillé-sur-Indrois ou à Montrésor ? Un "gang des panneaux" a frappé près de Loches entre Noël et le Nouvel An. Quatre communes ont ainsi vu leurs panneaux inversés, voire retournés !

Indre-et-Loire, France

Les fêtes de fin d'année donnent parfois des drôles d'idées aux petits plaisantins. Dernier exemple en date dans l'Indre-et-Loire ? Un "gang des panneaux" s'est amusé à inverser la signalisation des entrées de communes à Beaumont-Village et celui de Villeloin-Coulangé, entre Noel et le Nouvel An. Surpris, des locaux ont signalé cette curiosité, photos à l'appui, sur la page Facebook "les amis de Villeloin-Coulangé". Pour l'instant, aucune revendication précise n'est remontée auprès des mairies concernées, les membres de ce gang des panneaux restant encore inconnus.

Un panneau de Beaumont-Village a même été posté à l'envers... à l'entrée de Villeloin-Coulangé ! - Page Facebook "Les amis de Villeloin-Coulangé"

Des panneaux intacts et remis à leur place

En tout cas, les panneaux ont tous été retrouvés que ce soit à Beaumont-Village ou Villeloin-Coulangé, ainsi qu'à Montrésor et Chemillé-sur-Indrois, les deux autres communes qui ont connu la même mésaventure. Maire de Chemillé-sur-Indrois, Henry Frémont préfère en rire, indiquant quand même que les farceurs auraient pu "trouver mieux à faire".

J'ai pris ça à la rigolade, j'ai des problèmes bien plus importants à gérer. Et ils ont bien fait les choses : on a retrouvé tous les panneaux en parfait état, rien n'a été perdu !

Et si vous prenez la route prochainement dans ce secteur, sachez que les panneaux des quatre communes ont tous été remis au bon endroit jeudi dernier par les agents du service territorial du département. Une autre histoire en tout cas étonnante pour finir 2018 en Indre-et-Loire, après la divagation de six dromadaires ce dimanche à la Ville-aux-Dames...

Alexandre Lepère