INSOLITE - En Côte-d'Or, cinq nouveaux Poilus sur le monument aux morts de Saint-Apollinaire

À Saint-Apollinaire (Côte-d'Or), ce 11 novembre est un peu différent des autres. Cette année, cinq nouveaux noms vont être ajoutés au monument aux Morts de la commune située à l'Est de Dijon. Ces combattants avaient été oubliés, en raison d'erreurs d'écriture sur le livre d'or de la ville. Sur ce livre, étaient inscrits les noms des soldats originaires de la commune morts au combat. Le travail d'un historien et conseiller municipal, Charles-Louis Pénez a permis de mettre au jour ces noms.

Des oublis sur le livre d'or

Pour Charles-Louis Pénez, 71 ans, tout commence en 2019. Il fait partie du comité d'histoire et de mémoire de Saint-Apollinaire. Auparavant, il participait aussi au collectif créé pour fêter le centenaire de la guerre 1914-1918. "Notre comité avait fait une exposition cette année-là. J'ai fait une biographie de chaque Poilu dont le nom est inscrit sur le monument aux Morts. En consultant les documents, donc le livre d'or et ceux relatifs au monument, j'ai repéré une anomalie : un nom était sur le monument, mais pas sur le livre, et vice-versa", dit l'historien.

Les recherches commencent en 2020. Dans ces documents, il trouve "quatre, cinq Poilus qui n'étaient pas inscrits". Il trouve les noms, prénoms et quelques éléments sur ces militaires oubliés et tombés au combat. Ces soldats originaires de Saint-Apollinaire ont entre 19 et 43 ans au moment de leur mort. Ils s'appellent Jean-Baptiste, Vincent, Léon, François et Auguste. Avant de partir sur le terrain, certains d'entre eux exerçaient comme cultivateurs ou monteurs de parapluie, quand d'autres étaient sans profession. Ils sont morts au cours de cette guerre, en Alsace, dans la Marne mais aussi dans le Nord de la France.

Fierté retrouvée

"L'inscription de ces cinq nouveaux noms sur le monument, ça apporte un peu de fierté à la commune. C'est surtout que ça apporte un peu de respect, de souvenir pour ces hommes qui ont été un peu oubliés. On ne leur rendait pas les hommages qu'on leur doit, puisqu'ils n'étaient pas inscrits sur le monument. C'est notre devoir de mémoire envers ces personnes, pour qu'on continue de penser à ces hommes, ces enfants de la patrie morts pour la France", explique Charles-Louis Pénez.