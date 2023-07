Insolite : Fabrice Didier fait un marathon sur les marches de la cathédrale du Mans pour une association

Fabrice Didier, sportif depuis son enfance

Ce sarthois a fait du football, des courses à pied et plusieurs marathons. Il s'entraine entre trois et cionq fois par semaine en alternant course à pied et vélo. Et depuis quelques années, Fabrice Didier se lance des défis. Des défis en faisant du sport différemment et au profit d'associations. C'est ainsi qu'il a déjà réalisé l'équivalent de la montée de l'Everest en montant les marches du tunnel du Mans ou encore la distance et le dénivelé du Kilimandjaro en grimpant la côte de Gazonfier au Mans. Ce dimanche, il a fait un marathon (42m195) en montant et descendant les marches du jet d'eau près de la cathédrale du Mans. Les marches du jet d'eau, il y en 53 et il les a monté et desecendu plus de 600 fois pour cette course.

Fabrice Didier sur les marches du jet d'eau lors de son marathon pour l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest © Radio France - Christelle Caillot

Des supporters et une association

Lors de la course, Fabrice Didier a eu quelques sarthois qui sont venus monter quelques marches avec lui pour l'encourager. Il a aussi quelques supporters. Damien son collègue de travail n'en revient toujours pas des performances. "moi je viens juste monter et descendre quelque minutes avec lui, mais je n'ai pas sa forme physique. c'est admirable ce qu'il fait. non seulement, la course et aussi son action en vers les associations, c'est un bel engagement". Pour cette course, les fonds récoltés durant son marathon iront à l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Une somme qui va servir à éduquer le petit Uno.

Le dressage de ce chiot va durer plusieurs mois avant qu'il ne soit remis à une personne non voyante. Il se fait dans une école à Angers. C'est un coût total de 20.000 euros.

Benoit Trudelle, est le président de l'association des chiens guides d'aveugles en Sarthe . Il est ravi du défi de Fabrice Didier. Il est lui-même non voyant et a eu cinq chiens guides différents depuis 1992. "Un chien-guide c'est plus qu'un animal pour sortir, c'est un compagnon, un confident et contrairement à une canne blanche, il voit les obstacles. Un chien-guide peut se coucher devant vous pour vous éviter de tomber. Je suis très reconnaissant à Fabrice Didier d'aider l'association".