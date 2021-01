INSOLITE - Le cyclope des X-Men débarque à Biville grâce au graffeur Blesea !

Ce dimanche, le graffeur manchois Blesea a repeint un blockhaus de la plage de Biville. Après Star Wars, Dragon Ball Z, c'est désormais l'univers des X-Men que l'artiste a cherché à mettre en avant. Et sa nouvelle réalisation est un carton sur les réseaux sociaux !

C'est l'art plus fort que la guerre en quelque sorte. Le graffeur cherbourgeois Blesea a une nouvelle fois frappé ! Ce dimanche, il a transformé un blockhaus de la Seconde Guerre mondiale de la plage de Biville, sur la côte ouest du Cotentin. Après l'univers de Star Wars et Dragon Ball Z, l'artiste s'est attaqué cette fois aux X-Men : sur sa nouvelle réalisation, on reconnaît le Cyclope Scott Summers, tout droit venu des Marvel.

Déjà, quelques jours avant noël, Blesea a représenté un singe géant aux yeux rouges de Dragon Ball Z à la batterie du Brulay, sur les hauteurs de Fermanville.