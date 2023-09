INSOLITE - Le jour où le prince Charles visitait Dijon presque incognito

Le Roi Charles III et la Reine Camilla sont en visite à Paris mercredi 20 septembre. Le souverain passe deux jours dans la capitale avant de se rendre à Bordeaux. Mais saviez-vous que le Roi était déjà passé à Dijon ? Nous sommes à la fin de l'hiver 1996 et à l'époque, il est prince. Une visite totalement incognito dans le centre ville de Dijon avec un couple d'amis. Alors qu'il déjeune dans son bureau du palais des ducs, Yves Bruneau, ancien directeur de cabinet du maire de l’époque, Robert Poujade regarde par la fenêtre… et aperçoit le Prince.

Une visite du palais des Ducs… et du musée des Beaux-Arts

