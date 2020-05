Le stade Vélodrome élu plus beau stade du monde sur Twitter

Pour les supporters marseillais c'était une évidence et les réseaux sociaux leur donnent raison : le stade Vélodrome est le plus beau du monde. C'est en tout cas le résultat d'un sondage réalisé sur Twitter par le compte francophone de la Coupe du monde 2022 qui doit se dérouler au Qatar. Il s'agissait de répondre à la question "Quel est le plus beau stade du monde ?" Les 3.757 internautes qui ont répondu ont désigné en majorité le Vélodrome comme la plus belle enceinte sportive au monde.

Le stade Orange Vélodrome préféré à 71% à l’Allianz Arena, le Camp Nou ou encore le Maracana !

L'antre de Marseille avait déjà été élu par Eurosport plus beau stade d'Europe en 2015, puis 2017 .