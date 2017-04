INSOLITE. Marathon de Nantes 2017 : des vidéos d'encouragement projetées sur écran géant au 40ème km

Dans trois semaines, c'est le marathon de Nantes. Pour la première fois, la manifestation s'étale sur deux jours, samedi 29 et dimanche 30 avril. 16 000 participants et quatre courses de proposées : du 10km au marathon. Nouveauté au 40ème km : la projection de vidéos d'encouragement.

Le marathon de Nantes, ce n'est pas une course, mais quatre courses différentes : 10 km en nocturne samedi 29 avril, 21km100 dimanche 30 avril au matin, puis 42km195 par équipe ou en individuel dimanche après-midi .16 000 participants au total.

Nouveauté sur le marathon : une vidéo avec un message d'encouragement enregistré par les proches des concurrents sera diffusée sur écran géant au passage du 40ème kilomètre, au pied du Château des Ducs et du Miroir d'eau. Les enregistrements ont lieu en ce moment dans les magasins que représente Tanguy Marzin.

On a installé des cabines dans nos rayons running pour enregistrer des messages dédiés. Depuis un mois on accueille familles et amis. Le message dure cinq secondes, le but c'est de donner un coup de fouet aux coureurs pour aller jusqu'au bout. La puce qu'ils porteront sur eux permettra de déclencher l'envoi de la vidéo lors de leur passage au 40ème kilomètre

1100 bénévoles travaillent sur l'organisation du marathon de Nantes. Une soixantaine se consacreront exclusivement à la sécurisation du parcours. Ils seront épaulés par des policiers et des militaires.

On ne peut pas sécuriser 42,195 km mais il y aura du personnel installé à chaque carrefour avec aux endroits où il y a le plus de coureurs un dispositif anti-intrusion, et la présence de militaires ou de CRS dépêchés par les autorités. On met tout en oeuvre pour que les coureurs puissent courir avec ce doute levé, et qu'ils puissent s'amuser malgré les barrières et les gueuses posées sur le parcours -Julien Gaboriau, responsable Evénements à Sport Ouest Organisation.