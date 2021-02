Insolite : pendant quelques jours, Aulon a retrouvé son étang disparu depuis plus d'un siècle

L'étang d'Aulon, c'est une histoire vieille de plus de dix siècles... qui s'est interrompue dans les années 1880, lorsqu'il a été asséché. Les prairies, traversées par l'Ardour, ont remplacé l'étang. La digue, elle, a été conservée : elle soutient la route communale et est percée de deux vannes, pour permettre à l'Ardour de continuer son chemin. Mais cette semaine, les pluies abondantes ont fait grossir le cours d'eau, jusqu'au débordement. Et une des deux vannes, la plus importante, s'est bouchée. "Il y a eu un agglomérat d'herbe, de vase, de branchages, de feuilles, puisqu'elles sont bien tombées à l'automne... et voilà comment ça se bouche !" raconte la maire d'Aulon Josette Halary Moreau.

La digue (g.) comporte deux vannes, dont la plus importante s'est bouchée. - Josette Moreau

L'eau est montée, jusqu'à reconstituer une partie du vieil étang dont un des villages d'Aulon porte encore le nom. "Le phénomène est très rare" poursuit la maire. "La dernière fois que ça s'est passé, c'était en 1977 !" A l'époque, Michel Tixier avait 16 ans. Aujourd'hui premier adjoint d'Aulon, l'agriculteur possède certaines des parcelles qui ont été inondées. Il a surveillé la crue de très près. "Je n'aime pas trop ça" confie-t-il "Si jamais les deux vannes s'étaient bouchées, qu'est-ce qu'on aurait fait ?"

Plusieurs hectares de prairies ont été inondés. - Josette Moreau

La crue n'a heureusement pas atteint les routes. Elle a peut-être même rendu service. "Cela a permis de réguler le ruisseau. Et tous les terrains en aval n'ont pas été inondés" explique la maire. L'eau est finalement redescendue en fin de semaine et Michel a vu ses prairies réapparaître. "C'est beau" reconnaît-il "Mais le peu de temps que ça dure suffit !"