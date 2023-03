Qatar Airways veut relier Doha à Toulouse, mais se trompe avec... Albi

Qatar Airways a fait une annonce surprise ce 7 mars 2023 : elle va ouvrir une ligne entre Toulouse et Doha. Elle ne précise pas à quelle échéance, ni la fréquence des liaisons, mais la nouvelle a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux... parce que la compagnie a fait une jolie petite bourde.

En effet, pour illustrer la ville de Toulouse, Qatar Airways a utilisé l'image de la cathédrale Sainte-Cécile, certes classée au patrimoine mondial de l'Unesco, mais située à... Albi, pas à Toulouse ! Les internautes ont vite rectifié en partageant de réelles images de la ville rose, située à 80 km environ d'Albi.

Qatar Airways va aussi ouvrir des liaisons entre Doha et Lyon et Doha et Nice.