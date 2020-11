Insolite : quand les gendarmes de Dordogne encouragent les Périgourdins à se faire pousser la moustache

Les gendarmes de Dordogne encouragent dans un post publié sur leur page Facebook les Périgourdins à se faire pousser la moustache. Et récompenseront la plus belle photo. Tout cela pour soutenir la recherche contre les maladies masculines, via l'opération "Movember"