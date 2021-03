INSOLITE - Quand un ancien rugbyman de Brive et Biarritz lance un appel pour recruter un auxiliaire de vie

Alexandre Barozzi, ancien joueur de rugby au CA Brive et au Biarritz-Olympique, est tétraplégique depuis 2013. N'arrivant pas à trouver un auxiliaire de vie, il a lancé un appel via les réseaux sociaux. Un message très relayé par le monde du rugby et au-delà.